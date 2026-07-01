"Какой фебрік": де зараз одеситка з відомого мему про англійську мову (відео)

Зоя Вексельштейн (Красницькі) — канадська підприємиця родом з Одеси. Вона стала легендарною героїнею інтернет-мемів завдяки своєму колоритному вмінню вплітати англійську мову.

Відео, яке принесло жінці всесвітню славу в мережі, з'явилося ще близько 15 років тому. У репортажі Зоя розповідала про дизайнерський одяг у канадському магазині бренду Simon Chang, де вона працювала кураторкою та стилісткою. Ролик залишається "вічнозеленим" мемом і регулярно переживає нові хвилі популярності. Фокус розповідає, що відомо про одеситку.

Хто така Зоя Вексельштейн

Її манера розмовляти розлетілася на цитати, які сьогодні активно використовують в жартах про вивчення мов та в ТікТок-трендах:

"Смотря какой fabric, смотря сколько details".

"Especially шо у него prices are very, very reasonable / affordable".

Зоя Вексельштейн

Де вона зараз?

Зоя Вексельштейн відкрила свій перший бутік одягу в канадському місті Вон (передмістя Торонто) ще у 1990-х роках. Вона продовжує займатися улюбленою справою, а блогери та викладачі іноземних мов досі називають її "головним амбасадором англіцизмів".

Відео дня

Понад 10 років тому вона зʼявилася в прямому ефірі російської телепередачі, де розповіла, що 37 років не була вдома. Зоя на той момент виховувала двох доньок та тішилася своїй популярності.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вокаліст американського популярного гурту Village People, який обожнює Дональд Трамп, Віктор Вілліс помер у віці 74 років після боротьби з важкою хворобою.

Всесвітньо відомий південнокорейський виконавець Psy, який колись підірвав інтернет своїм хітом Gangnam Style, наразі активно гастролює батьківщиноюв межах свого масштабного щорічного туру.

Крім того, 1 липня, легендарній Памелі Андерсон виповнилося 59 років. Світову славу їй принесли зйомки для журналу Playboy та роль СіДжей Паркер у культовому серіалі "Рятувальники Малібу".