Известный актер откровенно рассказал о своей неизлечимой болезни

Американский актёр и звезда фильма "Смертельное оружие" Дэнни Гловер признался, что уже несколько лет живёт с болезнью Альцгеймера. Прогрессирующее нейродегенеративное заболевание у 79-летнего артиста диагностировали в январе 2022 года.

Актер рассказал в интервью, что в некотором смысле может жить с этим заболеванием, хотя и уверен, что по мере прогрессирования болезни всё будет меняться. Гловер отметил, что болезнь уже повлияла на его память, движения и речь, замедлив их, однако он старается оставаться активным в повседневной жизни, пишет Deadline.

Кроме того, актер рассказал, что получил рекомендации от Ассоциации Альцгеймера. Специалисты посоветовали ему поддерживать физическую активность, контролировать артериальное давление и диабет, следить за качеством сна и не терять социальных связей.

Дочь актёра Мандиса подчеркнула, как важно, чтобы её отец сам контролировал свою жизнь. По её словам, сейчас самое подходящее время для него высказаться от своего имени, ведь люди периодически задают вопросы, а она не хочет быть нечестной и делать вид, будто всё прекрасно. Младший брат актера Мартин Гловер тоже выразил свою поддержку, заявив, что теперь настало его время помочь брату бороться с болезнью.

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