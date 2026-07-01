Відомий актор відверто розповів про свою невиліковну хворобу

Американський актор і зірка фільму "Смертельна зброя" Денні Гловер зізнався, що вже кілька років живе з хворобою Альцгеймера. Прогресуюче нейродегенеративне захворювання 79-річному артисту діагностували у січні 2022 року.

Актор розповів в інтерв'ю, що в певному сенсі може жити з цим станом, хоча й упевнений, що в міру прогресування хвороби все змінюватиметься. Гловер зазначив, що недуга вже вплинула на його пам'ять, рухи та мовлення, уповільнивши їх, проте він намагається залишатися активним у повсякденному житті, пише Deadline.

Також актор поділився, що отримав поради від Асоціації Альцгеймера. Фахівці рекомендували йому підтримувати фізичну активність, контролювати артеріальний тиск і діабет, дбати про якісний сон та не втрачати соціальних зв'язків.

Донька актора Мандіса наголосила на важливості того, щоб її батько сам контролював власну життєву історію. За її словами, зараз найкращий час для нього висловитися від свого імені, адже люди періодично ставлять запитання, а вона не хоче бути нечесною і вдавати, ніби все чудово. Молодший брат актора Мартін Гловер теж висловив свою підтримку, заявивши, що тепер настав його час допомогти братові боротися з хворобою.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка фільму "Диявол носить Прада" розповіла про хворобу, яку приховувала 10 років.

Українська акторка Олена Кравець уперше детально розповіла про хворобу, з якою живе вже кілька років.

Крім того, TikTok-знаменитість Наталія Чабан зі Львова у своїх соцмережах вперше розповіла про онкологію.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.