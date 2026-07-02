Женщина, которую травили из-за высокого роста, зарабатывает на этом миллионы

Девушка по имени Анхель Фернандес, рост которой составляет 190 см, превратила эту "страшную" цифру в империю стоимостью 5 миллионов долларов.

В детстве Анхель подвергалась жестоким насмешкам из-за высокого роста. Об этом пишет Metro.

Женщина зарабатывает благодаря росту

Теперь эта модель ростом 190 см зарабатывает деньги на OnlyFans, получив 5 миллионов долларов всего за два года.

В свои 22 года Анхель из Майами, штат Флорида, владеет четырьмя домами. Она говорит: "На деньги, заработанные на OnlyFans, я инвестировала и купила недвижимость в США. Сейчас у меня есть четыре дома, которые я сдаю в аренду".

За последние два года у неё на сайте появилось около 300 000 подписчиков, примерно 70 % из которых проживают в США, а остальные — преимущественно из соседних регионов, таких как Бразилия или Канада.

Відео дня

У Анхель также 5,2 млн подписчиков в Instagram. В TikTok — 520 тысяч подписчиков, а её видео набрали 5,3 млн лайков.

Анхель Фернандес Фото: Instagram

Реакция на травлю

Девушка говорит, что в детстве слышала грубые замечания, но не позволяла им влиять на себя.

"Я считаю, что травля существует только тогда, когда она кого-то касается, поэтому, если люди шутят на эту тему, а я просто смеюсь вместе с ними, это лишь приуменьшает значимость травли", — говорит модель.

Впрочем, для Анхель важен не рост мужчины, а его характер.

Анхель Фернандес Фото: Instagram

"Ты не менее мужественен от того, что ниже ростом, а женщина не более мужественна от того, что выше", — считает она.

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