Сколько зарабатывает балерина Екатерина Кухар: звезда говорит, что ее профессия очень прибыльная

Украинская прима-балерина раскрыла информацию о доходах танцоров и назвала реальные суммы, которые вращаются в балетной индустрии. По её словам, финансовая пропасть между начинающими и мировыми звёздами огромна, ведь заработки колеблются от скромного оклада до тысяч долларов за один вечер.

Знаменитость подчеркнула, что финансовое вознаграждение в этой профессии носит сугубо индивидуальный характер и напрямую зависит от мастерства. В настоящее время средняя зарплата рядового артиста балета составляет около 1 000 долларов. Об этом знаменитость рассказала изданию "Ты — Киев".

Екатерина Кухар — прима-балерина Фото: Instagram

Карьерный успех и мировое признание способны кардинально изменить эти цифры. Так, успешный и всемирно известный премьер может получить солидный гонорар в размере 10 000 долларов всего за один выход на сцену.

"Артист балета сейчас зарабатывает где-то тысячу долларов. Конечно, если ты премьер и всемирно известен, то за вечер можешь заработать 10 тысяч. Есть смысл быть артистом балета. Потом можно стать продюсером, художественным руководителем, директором. Весь мир у тебя в руках", — отметила Кухар.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал:

Прима-балерина 18 января отметила свой 44-й день рождения. Она родилась в Киеве и очень скоро дала понять, в какую сферу пойдет. По этому поводу издание "Фокус" рассказало, что известно об украинской артистке балета и её личной жизни, вокруг которой в последние годы ходит много слухов.

В апреле 2024 года появились слухи о разводе Екатерины Кухар, когда она заявила, что они с Александром Стояновым "идут разными путями".

Кроме того, бывший украинский телеведущий, а ныне волонтёр Сергей Притула объяснил, за счёт чего он живет и содержит семью на пятом году полномасштабного вторжения. Он утверждает, что, помимо сбережений, имеет пассивный доход.