Скільки заробляє балерина Катерина Кухар: зірка каже, що її професія дуже вигідна

Українська прима-балерина розсекретила доходи танцівників та назвала реальні суми, які крутяться в балетній індустрії. За її словами, фінансова прірва між початківцями та світовими зірками величезна, адже заробітки коливаються від скромного окладу до тисяч доларів за один вечір.

Знаменитість підкреслила, що фінансова винагорода в цій професії є суто індивідуальною та напряму залежить від майстерності. Наразі середня зарплата рядового артиста балету становить близько 1 000 доларів. Про це знаменитість розповіла виданню "Ти — Київ".

Катерина Кухар є примою-балериною Фото: Instagram

Кар'єрний успіх та світове визнання здатні кардинально змінити ці цифри. Так, успішний та всесвітньо відомий прем’єр може отримати солідний гонорар у розмірі 10 000 доларів лише за один вихід на сцену.

"Артист балету зараз заробляє десь тисячу доларів. Звісно, якщо ти прем’єр і всесвітньо відомий, то за вечір можеш заробляти 10 тисяч. Є сенс бути артистом балету. Потім можна бути продюсером, художнім керівником, директором. Увесь всесвіт на долонях", — зазначила Кухар.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Прима-балерина 18 січня відзначила свій 44-й день народження. Вона народилася в Києві та швидко дала знати, у яку галузь піде. Фокус з цієї нагоди розповідав, що відомо про українську артистку балету та її особисте життя, навколо якого останні роки ходять багато чуток.

У квітні 2024 року з'явилися чутки про розлучення Катерини Кухар, коли вона заявила, що вони з Олександром Стояновим "йдуть різними шляхами".

Крім того, колишній український телеведучий, а нині волонтер Сергій Притула, пояснив, за рахунок чого живе та утримує родину на п’ятому році повномасштабного вторгнення. Він стверджує, що має пасивний дохід, окрім заощаджень.