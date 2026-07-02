Жінка, яку цькували через високий зріст, тепер заробляє на цьому мільйони

Дівчина на імʼя Анхель Фернандес зі зростом 190 см перетворила цю "страшну" цифру на імперію вартістю 5 мільйонів доларів.

У дитинстві Анхель була об'єктом жорстоких жартів через високий зріст. Про це пише Metro.

Жінка заробляє завдяки великому зросту

Тепер ця модель зростом 190 см заробляє гроші на OnlyFans, отримавши 5 мільйонів доларів лише за два роки.

У свої 22 роки Анхель з Маямі, штат Флорида, володіє чотирма будинками. Вона каже: "За гроші OnlyFans я інвестувала та купила нерухомість у США. Зараз у мене є чотири будинки, які я здаю в оренду".

За останні два роки у неї на сайті близько 300 000 підписників, приблизно 70% з яких у США, а решта — переважно з сусідніх регіонів, таких як Бразилія чи Канада.

В Анхель також 5,2 млн підписників в Instagram. У TikTok — 520 тисяч підписників, а її відео отримали 5,3 млн лайків.

Відео дня

Анхель Фернандес Фото: Instagram

Реакція на цькування

Дівчина каже, що в дитинстві отримувала грубі коментарі, але не дозволяла їм впливати на неї.

"Я відчуваю, що цькування існує лише тоді, коли це когось стосується, тому, якщо люди жартують з цього приводу, а я просто сміюся разом з ними, це просто применшує значущість цькування", — каже модель.

Втім, для Анхель важливий не зріст чоловіка, а його характер.

Анхель Фернандес Фото: Instagram

"Ти не менш мужній через те, що нижчий, а жінка не більш мужня через те, що вища", — вважає вона.

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