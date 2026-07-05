Женщина забеременела от заключенного, обошедшего 17 проверок безопасности: теперь ее осуждают

34-летняя Сара Волкер из Северного Уэльса, Великобритания, в одиночку воспитывает трехлетнюю дочь Тиану, пока её отец отбывает 10-летний срок в британской тюрьме за грабеж с отягчающими обстоятельствами.

Женщина утверждает, что зачала ребенка во время посещения тюрьмы в мае 2022 года, когда охрана якобы оставила ее с заключенным без присмотра на два часа. Ее история вызвала неоднозначную реакцию после того, как она решилась на публичное признание в TikTok. Как это произошло, — читайте в материале Фокуса.

Сара рассказывает, что у ее партнера Кирана Сендалла возник конфликт с персоналом тюрьмы категории в Стаффордшире. Чтобы успокоить мужчину, ему предложили так называемую "гостиную для свиданий" — комнату с диваном и столиком, без видеонаблюдения. По словам женщины, персонал сам намекнул на возможность такого формата встречи.

Відео дня

Администрация тюрьмы Оуквуд отвергает эти обвинения. Мол, за время визита было проведено 17 проверок безопасности. Представитель учреждения назвал утверждения Сары недостоверными.

Жизнь после приговора

Сендаллу приговорили в ноябре 2021 года за грабеж при отягчающих обстоятельствах и нанесение тяжких телесных повреждений — он избил молодого человека туристической палкой, чтобы завладеть партией каннабиса.

Судья Рис Роулендс, вынося приговор, обратил внимание на склонность осужденного к насилию и нечестному поведению в прошлом.

Узнав о беременности Сары, руководство тюрьмы перевело Сендалл в другое учреждение, хотя права на посещение у женщины не лишили.

Отец дочери Сары Волкер Фото: TikTok

Сара переживала беременность практически в одиночку — переехала в Манчестер, устроилась на работу в аэропорту и проходила все медицинские осмотры без поддержки партнера.

Тиана родилась преждевременно, на 33-й неделе, путем кесарева сечения и первые недели провела в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Отец впервые увидел дочь, когда ей исполнилось семь недель.

Отец на расстоянии

В настоящее время Сендалл отбывает наказание в тюрьме Винчестера, поэтому посещения сократились до одного раза в месяц. По словам Сары, несмотря на ограниченное общение, связь между отцом и дочерью остается крепкой.

"Каждый раз, когда она приезжает, она бежит прямо к папе и обнимает его изо всех сил", — рассказывает женщина.

Ребенок пока не знает, что отец находится в тюрьме — мама объясняет его отсутствие работой. Однако поддерживать эту версию становится все сложнее, ведь дочь регулярно просит, чтобы папа пришел с ней поиграть.

Другие мнения

Когда Сара решилась на публичное признание в TikTok, часть комментаторов обвинила ее в отсутствии чувства стыда, тогда как другие интересовались подробностями "комнаты для свиданий".

Сама Сара утверждает, что не жалеет о сделанном выборе и намерена после увольнения Сендалла вместе с ним открыть совместный бизнес.

Напомним, ранее Фокус писал:

В семье блогерши Надежды Варчук появился ребенок. 11 июня путем кесарева сечения на свет появилась ее дочь. Мама с малышкой сейчас чувствуют себя хорошо.

33-летняя украинская певица и бывшая участница популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова беременна первенцем.

Кроме того, 46-летняя беременная телеведущая Витвицкая заговорила о проблемах.