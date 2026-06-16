Беременная в 46 лет телеведущая Витвицкая рассказала о проблемах (фото)

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая ждет ребенка от своего возлюбленного Алексея Ситайла, 16 июня отмечает 46-летие. Она призналась, что этот год был довольно сложным.

В Instagram беременная телезвезда поделилась праздничными снимками, на которых она запечатлена в белом платье-вышиванке и красной накидке. Голову будущая мама украсила белой повязкой с бахромой.

"Год назад я и представить себе не могла, каким будет этот день. А сегодня я встречаю его с любовью в сердце, с людьми, которых выбрала сама, и с самой большой надеждой, которую только можно носить в сердце. Спасибо всем, кто рядом — вы делаете меня счастливее, и спасибо всем хейтерам — вы делаете меня сильнее. Спасибо родным — вы лучшие, спасибо любимому — с тобой надежно", — отметила именинница.

Соломия Витвицкая Фото: Instagram

Жених Витвицкой поздравил её

Военный Алексей Ситайло публично поздравил свою возлюбленную с праздником.

Відео дня

"Сегодня день рождения у человека, который делает этот мир светлее. Ты сильна тогда, когда другим не хватает сил, добра тогда, когда это больше всего нужно, и настоящая даже тогда, когда вокруг слишком много фальши и "шума". Я знаю тебя не по телевизору. Я знаю твои переживания и твои победы, твои сомнения и твою веру, твою заботу о людях и твое большое сердце, именно за это ценю тебя больше всего", — написал военный.

В Threads Витвицкая оставила другой текст. Она призналась, что этот год был довольно сложным.

"Сегодня мне 46. Я беременна первым ребенком. И этот год такой сложный, неожиданный, но он очень укрепляет веру в лучшее", — отметила телезвезда.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло Фото: Instagram

Витвицкая выходит замуж

В феврале 2024 года телеведущая объявила, что встречается с Алексеем Ситайлом. Через год военный сделал предложение своей возлюбленной в Карпатах.

Известно, что Ситайло уже был женат. У мужчины есть сын. После начала войны судья был мобилизован в ряды ВСУ.

Ранее Витвицкая говорила, что они не спешат жениться, ведь во время войны в Украине неуместно устраивать шумные торжества.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Соломия Витвицкая прокомментировала отдых своего мужа-военного в Карпатах.

Ведущая, которая беременна первым ребенком от своего жениха-военного Алексея Ситайла, раскрыла пол будущего малыша.

Кроме того, телезвезда перенесла операцию и советует людям вовремя заботиться о своем здоровье.