Вагітна у 46 років ведуча Вітвіцька заговорила про проблеми (фото)

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка чекає на дитину від свого коханого Олексія Ситайла, 16-го червня відзначає 46-річчя. Вона зізналася, що цей рік був доволі складний.

В Instagram вагітна зірка екрану поділилася святковими кадрами, на яких постала в білій сукні-вишиванці та червоній запасці. Голову майбутня мама увінчала білою пов'язкою з торочками.

"Рік тому я не уявляла, яким буде цей день. А сьогодні зустрічаю його з любов'ю в серці, людьми, яких обрала сама, і найбільшою надією, яку тільки можна носити під серцем. Дякую усім хто поруч — ви робите мене щасливішою, і дякую усім хейтерам — ви робите мене сильнішою. Дякую рідним — ви найкращі, дякую коханому — з тобою надійно", — зазначила іменинниця.

Соломія Вітвіцька Фото: Instagram

Наречений Вітвіцької привітав її

Військовий Олексій Ситайло публічно привітав кохану зі святом.

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"Сьогодні день народження у людини, яка робить цей світ світлішим. Ти сильна тоді, коли іншим бракує сил, добра тоді, коли це найбільше потрібно і справжня навіть тоді, коли навколо надто багато фальші та "шуму". Я знаю тебе не з екрана телевізора. Я знаю твої переживання і твої перемоги, твої сумніви і твою віру, твою турботу про людей і твоє велике серце, саме за це ціную тебе найбільше", — написав військовий.

У Threads Вітвіцька залишила інший текст. Вона зізналася, що цей рік був доволі складний.

"Сьогодні мені 46. Вагітна первістком. І цей рік такий складний, несподіваний, але дуже додає віри в краще", — зазначила телезірка.

Соломія Вітвіцька та Олексій Ситайло Фото: Instagram

Вітвіцька виходить заміж

У лютому 2024 року телеведуча оголосила, що перебуває у стосунках з Олексієм Ситайлом. Через рік військовий освідчився коханій у Карпатах.

Відомо, що Ситайло вже був одружений. Чоловік виховує сина. Після початку великої війни суддя мобілізувався до лав ЗСУ.

Раніше Вітвіцька казала, що вони не поспішають одружуватися, адже під час війни в Україні недоречно влаштовувати гучні святкування.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Соломія Вітвіцька прокоментувала відпочинок чоловіка-військового в Карпатах.

Ведуча, яка вагітна первістком від свого нареченого-воїна Олексія Ситайла, розсекретила стать майбутнього малюка.

Крім того, зірка телебачення пережила операцію та радить людям вчасно доглядати за своїм здоров'ям.