Жінка завагітніла від в'язня, який обійшов 17 перевірок безпеки: тепер її засуджують

34-річна Сара Волкер з Північного Уельсу, Велика Британія, сама виховує трирічну доньку Тіану, поки її батько відбуває 10-річний термін у британській в'язниці за грабіж з обтяженням.

Жінка стверджує, що зачала дитину під час візиту до тюрми у травні 2022 року, коли охорона нібито залишила її з в’язнем без нагляду на дві години. Її історія викликала неоднозначну реакцію після того, як вона наважилась на публічну сповідь у TikTok. Як це сталося, — читайте у матеріалі Фокусу.

Сара розповідає, що її партнер Кіран Сендалл мав конфлікт з персоналом в'язниці категорії у Стаффордширі. Щоб заспокоїти чоловіка, йому запропонували так звану "вітальню для побачень" – кімнату з диваном і столиком, без відеоспостереження. За словами жінки, персонал сам натякнув на можливість такого формату зустрічі.

Відео дня

Адміністрація в'язниці Оуквуд відкидає ці звинувачення. Мовляв, за час візиту було проведено 17 перевірок безпеки. Представник закладу назвав твердження Сари недостовірними.

Життя після вироку

Сендалла засудили у листопаді 2021 року за грабіж з обтяжуючими обставинами та завдання тяжких тілесних ушкоджень – він побив молодого чоловіка туристичною палицею, аби заволодіти партією канабісу.

Суддя Ріс Роулендс, призначаючи покарання, звернув увагу на схильність засудженого до насильства й нечесної поведінки в минулому.

Дізнавшись про вагітність Сари, керівництво в'язниці перевело Сендалла до іншого закладу, хоча права на відвідування жінку не позбавили.

Батько дитини Сари Волкер Фото: TikTok

Вагітність Сара переживала практично сама – переїхала до Манчестера, влаштувалася працювати в аеропорту й відвідувала всі медичні огляди без підтримки партнера.

Тіана народилася передчасно, на 33 тижні, шляхом кесаревого розтину і перші тижні провела у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Батько побачив доньку вперше, коли їй виповнилося сім тижнів.

Батько на відстані

Наразі Сендалл відбуває покарання у в'язниці Вінчестер, тож відвідування скоротилися до одного разу на місяць. За словами Сари, попри обмежене спілкування, зв'язок між батьком і донькою залишається міцним.

"Щоразу під час візиту вона біжить прямо до тата і обіймає його щосили", – розповідає жінка.

Дитина поки не знає, що батько перебуває у в'язниці – мама пояснює його відсутність роботою. Проте втримувати цю версію стає все складніше, адже дочка регулярно просить, щоб тато прийшов з нею пограти.

Інші голоси

Коли Сара наважилась на публічну сповідь у TikTok, частина коментаторів звинуватила її у відсутності почуття сорому, тоді як інші цікавилися деталями "вітальні для побачень".

Сама Сара наполягає, що не шкодує про зроблений вибір і має намір після звільнення Сендалла разом з ним відкрити спільний бізнес.

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