Leléka рассказала об отношениях с бандуристом, с которым выступала на "Евровидении": "Целовалась" (фото)

Представительница Украины на "Евровидении-2026", певица Leléka (Виктория Корникова), впервые прокомментировала слухи о романе с бандуристом Ярославом Джусом, которые разгорелись после их совместного выступления в Вене. Исполнительница подтвердила особую химию между ними и даже призналась в поцелуях.

В интервью для YouTube-канала Марички Падалко артистка отметила, что считает Ярослава прежде всего очень близким другом, который её поддерживает, но границы дозволенного они всё же пересекали.

"Я не готова сейчас что-то определять и называть это отношениями. Я ему сказала, что это дружба, и всё! Целовалась! А я целовалась не только с ним, есть ещё 10 других. Я называю это так: друг с расширенными полномочиями", – откровенно поделилась Leléka.

Певица подчеркнула, что сейчас ей нужна пауза для себя, поэтому она не спешит вступать в новые романтические отношения. В то же время в будущем звезда всё же мечтает создать крепкую семью.

Відео дня

Leléka призналась, что целовалась с Ярославом Фото: Instagram

"Когда я заглядываю в себя, я понимаю, что сейчас не хочу и не готова к отношениям. Мне нужна пауза. Я хочу этого в перспективе. Я хочу, чтобы это были здоровые, равноправные отношения, в которых у нас вместе может возникнуть это желание и понимание, что мы вместе хотим семью", – подытожила звезда "Евровидения".

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Украинская певица Leléka вспомнила, как лежала в психиатрической больнице. В 2022 году у неё было глубокое депрессивное расстройство.

Артистка признавалась, что более месяца думала о самоубийстве.

Кроме того, звезда ответила на упреки украинцев по поводу того, что уже 11 лет живет в Германии.