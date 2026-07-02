Leléka розповіла про стосунки з бандуристом, з яким виступала на Євробаченні: "Цілувалась" (фото)

Представниця України на "Євробаченні-2026" співачка Leléka (Вікторія Корнікова) вперше прокоментувала чутки про роман із бандуристом Ярославом Джусем, які спалахнули після їхнього спільного виступу у Відні. Виконавиця підтвердила особливу хімію між ними та навіть зізналася у поцілунках.

В інтерв’ю для ютуб-каналу Марічки Падалко артистка зазначила, що вважає Ярослава насамперед дуже близьким другом, який її підтримує, але межі дозволеного вони все ж перетинали.

"Я не готова визначатися зараз із чимось і називати щось стосунками. Я йому сказала, що дружба, і все! Цілувалась! А я цілувалась і не тільки з ним, ще 10 інших є. Я називаю це так: друг із розширеними повноваженнями", – відверто поділилася Leléka.

Співачка наголосила, що зараз їй потрібна пауза для себе, тому відкриватися новим романам вона не поспішає. Водночас у майбутньому зірка все ж мріє побудувати міцну родину.

Leléka зізналась, що цілувалась з Ярославом Фото: Instagram

"Коли я зазираю всередину себе, я розумію, що я зараз не хочу і не готова до стосунків. Мені треба пауза. Я хочу це в перспективі. Я хочу, щоб це були здорові, рівноправні стосунки, в яких у нас разом може виникнути це бажання і розуміння, що ми разом хочемо сім’ю", – підсумувала зірка "Євробачення".

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська співачка Leléka пригадала, як лежала в психіатричній лікарні. У 2022 році в неї був глибокий депресивний розлад.

Артистка зізнавалася, що понад місяць думала про самогубство.

Крім того, зірка відповіла на закиди українців щодо того, що вже 11 років живе у Німеччині.