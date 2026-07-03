Как выглядела квартира Лебедева, рупора российской пропаганды, в центре Киева (фото)

Фонд государственного имущества Украины успешно продал на онлайн-аукционе квартиру российского пропагандиста и дизайнера Артемия Лебедева, попавшую под санкции. Новым владельцем элитной недвижимости в историческом центре столицы стало ООО "Центр исследований беспилотных систем", которое выставило победную ставку в размере более 13,5 миллионов гривен.

По данным ФГИУ, конфискованный актив вызвал конкуренцию на торгах: за право собственности боролись два участника.

Вид из квартиры пропагандиста Лебедева Фото: Facebook

Описание объекта: Трехкомнатная двухуровневая квартира площадью 138,5 квадратных метров.

Расположение: Исторический центр Киева с видом на Золотые Ворота.

Окончательная цена: 13 500 001 грн (что почти на 3 миллиона гривен превышает стартовую стоимость).

Вещи в квартире Лебедева Фото: Facebook Вещи в квартире Артемия Лебедева Фото: Facebook

"Эта квартира больше не является символом безнаказанности российского пропагандиста. Отныне это еще один пример того, как имущество лиц, поддерживавших войну против Украины, превращается в ресурс для восстановления нашего государства", — подчеркнули в Фонде госимущества.

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Так выглядела квартира Лебедева Фото: Facebook

Кто такой Артемий Лебедев и почему у него изъяли имущество?

Артемий Лебедев — российский блогер и основатель известной дизайнерской студии, который активно использует свою многотысячную аудиторию для распространения кремлевских нарративов и оправдания военной агрессии РФ.

Основные факты о его антиукраинской деятельности:

2017 год: Получил запрет на въезд в Украину после того, как публично назвал оккупацию Крыма "идеальной".

2022 год: Попал под официальные украинские санкции. Незаконно посетил оккупированную Запорожскую АЭС (где сделал селфи на крыше и снял пропагандистский репортаж), а также побывал на территории разрушенного россиянами завода "Азовсталь".

Март 2023 года: Служба безопасности Украины объявила Лебедеву подозрение в оправдании и отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

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