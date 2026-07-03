Який вигляд мала квартира рупора російської пропаганди Лебедєва в центрі Києва (фото)

Фонд державного майна України успішно продав на онлайн-аукціоні санкційну квартиру російського пропагандиста й дизайнера Артемія Лебедєва. Новим власником елітної нерухомості в історичному центрі столиці стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем", яке виставило переможну ставку у понад 13,5 мільйонів гривень.

За даними ФДМУ, конфіскований актив викликав конкуренцію на торгах, за право власності змагалися два учасники.

Вид з квартири пропагандиста Лебедєва Фото: Facebook

Опис об'єкта: Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 метрів квадратних.

Розташування: Історичний центр Києва з краєвидом на Золоті Ворота.

Фінальна ціна: 13 500 001 грн (що майже на 3 мільйони гривень перевищує стартову вартість).

Речі в квартирі Лебедєва Фото: Facebook Речі в квартирі Артемія Лебедєва Фото: Facebook

"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави", — наголосили у Фонді держмайна.

Такий вигляд мала квартира Лебедєва Фото: Facebook

Хто такий Артемій Лебедєв і чому його майно вилучили?

Артемій Лебедєв — російський блогер та засновник відомої дизайнерської студії, який активно використовує свою багатотисячну аудиторію для поширення кремлівських наративів та виправдання військової агресії РФ.

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Головні факти про його антиукраїнську діяльність:

2017 рік: Отримав заборону на в'їзд до України після того, як публічно назвав окупацію Криму "ідеальною".

2022 рік: Потрапив під офіційні українські санкції. Незаконно відвідав окуповану Запорізьку АЕС (де зробив селфі на даху та зняв пропагандистський сюжет), а також побував на території зруйнованого росіянами заводу "Азовсталь".

Березень 2023 року: Служба безпеки України оголосила Лебедєву підозру за виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

За цю квартиру відомий під брендом "Генерал Черешня" змагався з фірмою "Атоменергомашбуд".

Який вигляд має маєток Світлани Лободи під Москвою, який вона продала за $9 мільйонів.

Крім того, російський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов нарешті розповів, з ким воює Росія в Україні.