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Який вигляд мала квартира рупора російської пропаганди Лебедєва в центрі Києва (фото)

квартира Артемія Лебедєва в києві продана
Пропагандист Артемій Лебедєв | Фото: РБК

Фонд державного майна України успішно продав на онлайн-аукціоні санкційну квартиру російського пропагандиста й дизайнера Артемія Лебедєва. Новим власником елітної нерухомості в історичному центрі столиці стало ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем", яке виставило переможну ставку у понад 13,5 мільйонів гривень.

За даними ФДМУ, конфіскований актив викликав конкуренцію на торгах, за право власності змагалися два учасники.

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Вид з квартири пропагандиста Лебедєва
Фото: Facebook
  • Опис об'єкта: Трикімнатна дворівнева квартира площею 138,5 метрів квадратних.
  • Розташування: Історичний центр Києва з краєвидом на Золоті Ворота.
  • Фінальна ціна: 13 500 001 грн (що майже на 3 мільйони гривень перевищує стартову вартість).
квартира Лебедєва у києві
Речі в квартирі Лебедєва
Фото: Facebook
квартиру Лебедєва продали в Києві
Речі в квартирі Артемія Лебедєва
Фото: Facebook

"Ця квартира більше не є символом безкарності російського пропагандиста. Відтепер це ще один приклад того, як майно осіб, які підтримували війну проти України, перетворюється на ресурс для відновлення нашої держави", — наголосили у Фонді держмайна.

квартира Лебедєва яку продали фото
Такий вигляд мала квартира Лебедєва
Фото: Facebook

Хто такий Артемій Лебедєв і чому його майно вилучили?

Артемій Лебедєв — російський блогер та засновник відомої дизайнерської студії, який активно використовує свою багатотисячну аудиторію для поширення кремлівських наративів та виправдання військової агресії РФ.

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Головні факти про його антиукраїнську діяльність:

  • 2017 рік: Отримав заборону на в'їзд до України після того, як публічно назвав окупацію Криму "ідеальною".
  • 2022 рік: Потрапив під офіційні українські санкції. Незаконно відвідав окуповану Запорізьку АЕС (де зробив селфі на даху та зняв пропагандистський сюжет), а також побував на території зруйнованого росіянами заводу "Азовсталь".
  • Березень 2023 року: Служба безпеки України оголосила Лебедєву підозру за виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

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