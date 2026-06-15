"Ми називаємо їх німцями": РФ завершила війну з Україною, — Соловйов (відео)

Російський пропагандист і телеведучий Володимир Соловйов нарешті розповів, з ким воює Росія в Україні. Виявилося, що це НАТО. А також повідомив, коли перестав любити Європу.

Соловйов дав інтерв’ю власнику швейцарського видання Die Weltwoche. Роджер Кеппель, публіцист і політик з правопопулістської та консервативної Швейцарської народної партії, розмовляв з ним про війну в Україні та про його особисту неприязнь до Європи й НАТО. Розмова відбувалася англійською мовою.

Володимир Соловйов заявив, що Росія воює в Україні з німцями

Коли розмова зайшла про війну, Володимир Соловйов повідомив, що Росія "закінчила війну з Україною за кілька тижнів, і в Стамбулі все було вирішено". А потім зробив несподівану заяву, повідомивши, що потім російська армія почала воювати з НАТО, зробивши ремарку, що не зі Швейцарією, звичайно, тому що вона не в НАТО. Швейцарія, до речі, бере участь у програмі "Партнерство заради миру" з 1996 року. Росія теж була членом цієї програми. І зараз нейтральна Швейцарія регулярно оновлює програми двосторонньої взаємодії з Північноатлантичним альянсом для координації миротворчих місій та оперативної сумісності військ.

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"Ми почали воювати з НАТО. Ми не воюємо з українцями. Знаєте, як ми там називаємо ворогів? Німці (Соловйов сказав це слово російською — ред.). Ми вбиваємо їх, німців. Ми не називаємо їх українцями, ми називаємо їх німцями. Вам не подобається це чути. Але ми не ненавидимо їх, ми ненавидимо вас. Ми воюємо з НАТО, не з українцями. Вони просто жертви цієї війни", — заявив Соловйов Кеппелю.

Далі він заявив, що 24 лютого 2022 року помер Володимир Соловйов, який "любив Європу, Америку, автомобілі, насолоджувався озером Комо та всім, що його оточувало".

"Він був людиною миру. Він помер. І Володимир Соловйов, який тепер є воїном, що бореться за свою батьківщину, почав жити в цьому ж тілі. Чи сумує воїн за тим, що колись повернеться людина миру? Велике питання в тому, яким буде світ у той час", — заявив Соловйов.

Соловйов досі засмучений втратою вілл в Італії, як стало відомо з інтерв"ю Фото: Скриншот

У Кеппеля виникло запитання: якщо в Росії постійно критикують Європу, чим займається й Володимир Соловйов, то чому багаті росіяни мали будинки в Європі.

"Були! Через абсурдність санкцій", — заявив Соловйов, зазначивши, що в Європі "зрадили свої цінності".

Тоді Кеппель нагадав, що сам Володимир Соловйов придбав собі вілли в Італії на озері Комо. У країні, де, на думку пропагандиста, "немає цінностей і культури", останніми роками.

"Те, що ви зараз говорите, зрозуміло з вашої точки зору, але, звісно, історично невірно, бо сім років тому ви б сказали мені зовсім інше. Ви, мабуть, зачаровані всім європейським... Та годі, але ж ви їздили до Європи останні 10–15 років. А Італія? Ви думаєте, Італія зрадила свої цінності?", — запитав швейцарець.

"Італія нарешті стала католицькою державою. Принаймні, там є якісь релігійні корені. Ось чому я люблю озеро Комо. Але його створив Бог, а не італійці. І я за все заплатив. А європейці пограбували мене без жодної причини. Ви думаєте, я повинен їх поважати? Вони не поважають свої власні цінності. Вони наклали на мене санкції за те, що я звинуватив українських нацистів. Хіба це не перший випадок, коли антифашистського єврея пограбували європейці? Ну, це цілком нормально для європейської історії", — розлютився Соловйов.

Нагадаємо, у своїй програмі "Повний контакт" російський пропагандист Володимир Соловйов обрушився з образами на прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні. У відповідь вона назвала його "карикатурою".

Також він погрожував війною "фашисту" Ілону Маску. І погрожував підірвати ядерну бомбу в космосі, щоб знищити ворожі супутники, зокрема й супутники Маска.