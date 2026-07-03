Как выглядит дочь Шварценеггера, которая замужем за известным актером (фото)
Американская писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала свежие фото с сыном Фордом, позволив подписчикам заглянуть в её повседневную жизнь.
Дочь Арнольда Шварценеггера опубликовала несколько селфи в зеркале в своем Instagram, на который подписано более миллиона человек.
На одной из фотографий Кэтрин держала на руках своего маленького сына Форда, который родился в 2024 году.
Дочь Шварценеггера
У Марии Шрайвер и ее бывшего мужа Арнольда Шварценеггера четверо детей: Кэтрин, Патрик, Кристина и Кристофер.
36-летняя Кэтрин — американская писательница, блогерша и защитница животных. Она написала несколько популярных книг по психологии и саморазвитию, а также детскую литературу.
С 2019 года Кэтрин замужем за известным актером Крисом Праттом (звездой фильмов "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода"). Вместе с ним она воспитывает троих детей — дочерей Лайлу (родилась в 2020 году) и Элоизу (родилась в 2022 году), а также сына Форда Фицджеральда (родился в конце 2024 года). У Криса также есть сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- 78-летняя звезда фильма "Терминатор" и бывший губернатор Калифорнии появился на публике со своей 51-летней подругой Хизер Миллиган.
- Старшая дочь Арнольда Шварценеггера поделилась редкими семейными моментами, показав, как ее знаменитый отец проводит время в роли дедушки.
Кроме того, звезда сериала "Белый лотос" Патрик Шварценеггер официально подтвердил свою свадьбу с моделью Эбби Чемпион.