Как выглядит дочь Шварценеггера, которая замужем за известным актером (фото)

Американская писательница Кэтрин Шварценеггер опубликовала свежие фото с сыном Фордом, позволив подписчикам заглянуть в её повседневную жизнь.

Дочь Арнольда Шварценеггера опубликовала несколько селфи в зеркале в своем Instagram, на который подписано более миллиона человек.

На одной из фотографий Кэтрин держала на руках своего маленького сына Форда, который родился в 2024 году.

Кэтрин Шварценеггер с сыном Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Кэтрин Шварценеггер Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Кэтрин Шварценеггер Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Дочь Шварценеггера

У Марии Шрайвер и ее бывшего мужа Арнольда Шварценеггера четверо детей: Кэтрин, Патрик, Кристина и Кристофер.

36-летняя Кэтрин — американская писательница, блогерша и защитница животных. Она написала несколько популярных книг по психологии и саморазвитию, а также детскую литературу.

С 2019 года Кэтрин замужем за известным актером Крисом Праттом (звездой фильмов "Стражи Галактики" и "Мир юрского периода"). Вместе с ним она воспитывает троих детей — дочерей Лайлу (родилась в 2020 году) и Элоизу (родилась в 2022 году), а также сына Форда Фицджеральда (родился в конце 2024 года). У Криса также есть сын Джек от бывшей жены Анны Фэрис.

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