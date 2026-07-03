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Як виглядає донька Шварценеггера, одружена з відомим актором (фото)

як виглядає дочка арнольда Шварценеггера кетрін
Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт | Фото: Chris Pratt/Instagram

Американська письменниця Кетрін Шварценеггер показала свіжі фото із сином Фордом, дозволивши підписникам заглянути в її буденне життя.

Кількома селфі в дзеркалі дочка Арнольда Шварценеггера поділилася у своєму Instagram, на який підписано понад мільйон людей.

Кетрін на одному з фото тримала на руках маленького сина Форда, який народився у 2024 році.

Кетрін Шварценеггер
Кетрін Шварценеггер із сином
Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram
Кетрін Шварценеггер
Кетрін Шварценеггер
Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram
Кетрін Шварценеггер
Кетрін Шварценеггер
Фото: Katherine Schwarzenegger/Instagram

Дочка Шварценеггера

У Марії Шрайвер та її колишнього чоловіка Арнольда Шварценеггера є четверо дітей: Кетрін, Патрік, Крістіна і Крістофер.

36-річна Кетрін — американська письменниця, блогерка та захисниця тварин. Вона написала кілька популярних книг з психології та саморозвитку, а також дитячу літературу.

З 2019 року Кетрін заміжня за відомим актором Крісом Праттом (зіркою фільмів "Вартові Галактики" та "Світ Юрського періоду"). Разом з ним виховує трьох дітей — доньок Лайлу (народилася у 2020) та Елоїзу (народилася у 2022), а також сина Форда Фіцджеральда (народився наприкінці 2024 року). У Кріса також є син Джек від колишньої дружини Анни Фаріс.

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Крім того, зірка серіалу "Білий лотос" Патрік Шварценеггер офіційно підтвердив своє одруження з моделлю Еббі Чемпіон.