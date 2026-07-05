Из Киева в деревню: пара купила дом за $3000, к которому не ведут дороги (фото, видео)
Супруги Екатерина Светлакова и Дмитрий Маслюк покинули Киев и поселились в селе Химчин в Косовском районе. Решение переехать в горы родилось после пятидневного свадебного путешествия в Яремче и нескольких лет изнурительной волонтерской работы, которая привела Екатерину к больничной койке.
Пара отреставрировала столетний дом и научилась жить по другим правилам — косовским. Как это получилось — читайте в материале Фокуса.
До полномасштабного вторжения Екатерина работала в ИТ-компании, но с февраля 2022 года полностью посвятила себя своему благотворительному фонду.
Сначала супруги планировали поселиться в доме под Киевом. Но всё изменилось во время свадебной поездки в Яремче в марте 2024 года — Екатерина поняла, что хочет жить именно в Косовском районе.
В апреле женщина начала просматривать объявления о продаже домов поближе к горам и уже через два дня наткнулась на будущее жилье в селе Химчин. Через неделю пара осмотрела дом за 3000 долларов и внесла залог, а в конце июня окончательно переехала.
Девять лет пустоты
Дом, который купила супружеская пара, простоял без хозяев девять лет, поэтому работы хватало.
За более чем год пара выкопала колодец, подвела воду, обустроила ванную комнату и выполнила множество других работ. Выяснилось также, что жизнь в деревне требует больше средств, чем казалось.
Екатерина делилась в соцсетях своими приключениями в горах, а также давала интервью местным изданиям, но сейчас взяла перерыв.
Еще больше интересных историй
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Назарий, называющий себя послом Гуцульщины, наткнулся в горах на дом 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в приселку Перениз недалеко от Яремче.
- А вот Алина из Днепропетровской области приобрела дом в селе недалеко от Кривого Рога и устроила экскурсию, рассказав как о плюсах, так и о минусах своего жилья.
Тем временем учительница математики Эльмира решилась купить старый деревенский дом и начать там новую жизнь. Вместе с семьёй она собственноручно делает ремонт и делится с подписчиками полезными советами.