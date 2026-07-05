Из Киева в деревню: пара купила дом за $3000, к которому не ведут дороги (фото, видео)

Супруги Екатерина Светлакова и Дмитрий Маслюк покинули Киев и поселились в селе Химчин в Косовском районе. Решение переехать в горы родилось после пятидневного свадебного путешествия в Яремче и нескольких лет изнурительной волонтерской работы, которая привела Екатерину к больничной койке.

Пара отреставрировала столетний дом и научилась жить по другим правилам — косовским. Как это получилось — читайте в материале Фокуса.

До полномасштабного вторжения Екатерина работала в ИТ-компании, но с февраля 2022 года полностью посвятила себя своему благотворительному фонду.

Сначала супруги планировали поселиться в доме под Киевом. Но всё изменилось во время свадебной поездки в Яремче в марте 2024 года — Екатерина поняла, что хочет жить именно в Косовском районе.

В апреле женщина начала просматривать объявления о продаже домов поближе к горам и уже через два дня наткнулась на будущее жилье в селе Химчин. Через неделю пара осмотрела дом за 3000 долларов и внесла залог, а в конце июня окончательно переехала.

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Девять лет пустоты

Дом, который купила супружеская пара, простоял без хозяев девять лет, поэтому работы хватало.

Дом в деревне Фото: Катерина Светлакова

За более чем год пара выкопала колодец, подвела воду, обустроила ванную комнату и выполнила множество других работ. Выяснилось также, что жизнь в деревне требует больше средств, чем казалось.

Пара сделала в доме ремонт Фото: Катерина Светлакова

Екатерина делилась в соцсетях своими приключениями в горах, а также давала интервью местным изданиям, но сейчас взяла перерыв.

Еще больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назарий, называющий себя послом Гуцульщины, наткнулся в горах на дом 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в приселку Перениз недалеко от Яремче.

А вот Алина из Днепропетровской области приобрела дом в селе недалеко от Кривого Рога и устроила экскурсию, рассказав как о плюсах, так и о минусах своего жилья.

Тем временем учительница математики Эльмира решилась купить старый деревенский дом и начать там новую жизнь. Вместе с семьёй она собственноручно делает ремонт и делится с подписчиками полезными советами.