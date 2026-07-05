З Києва в село: пара купила хату за $3000, до якої не ведуть дороги (фото, відео)
Подружжя Катерина Светлакова та Дмитро Маслюк покинули Київ і оселилися в селі Хімчин на Косівщині. Рішення переїхати в гори народилося після п'ятиденної весільної подорожі до Яремче та кількох років виснажливої волонтерської роботи, яка довела Катерину до лікарняного ліжка.
Пара відновила столітню хату і навчилася жити за іншими правилами – косівськими. Як це вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.
До повномасштабного вторгнення Катерина працювала в ІТ-компанії, але з лютого 2022-го повністю присвятила себе власному благодійному фонду.
Спершу подружжя планувало оселитися в будинку під Києвом. Але все змінилося під час весільної подорожі до Яремче в березні 2024 року – Катерина зрозуміла, що хоче жити саме на Косівщині.
У квітні жінка почала переглядати оголошення про продаж будинків ближче до гір і вже за два дні натрапила на майбутнє помешкання в селі Хімчин. За тиждень пара оглянула хату за 3000 доларів і внесла завдаток, а наприкінці червня остаточно переїхала.
Дев'ять років порожнечі
Будинок, який купило подружжя, простояв без господарів дев'ять років, тож роботи вистачало.
За понад рік пара викопала криницю, провела воду, облаштувала ванну кімнату та зробила безліч інших робіт. З'ясувалося й те, що життя в селі вимагає більше коштів, ніж здавалося.
Активне життя в горах Катерина документувала в соцмережах, а також давала інтерв'ю місцевим виданням, але зараз взяла паузу.
Більше цікавих історій
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Назарій, який зве себе амбасадором Гуцульщини, натрапив у горах на оселю 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка мешкає у присілку Переніз поблизу Яремче.
- А от Аліна з Дніпропетровщини придбала будинок у селі неподалік Кривого Рогу та влаштувала екскурсію, розповівши як про плюси, так і про мінуси свого житла.
Тим часом вчителька математики Ельміра зважилася купити старий сільський будинок і почати там нове життя. Разом із родиною вона власноруч робить ремонт та ділиться з підписниками корисними порадами.