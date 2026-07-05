З Києва в село: пара купила хату за $3000, до якої не ведуть дороги (фото, відео)

Подружжя Катерина Светлакова та Дмитро Маслюк покинули Київ і оселилися в селі Хімчин на Косівщині. Рішення переїхати в гори народилося після п'ятиденної весільної подорожі до Яремче та кількох років виснажливої волонтерської роботи, яка довела Катерину до лікарняного ліжка.

Пара відновила столітню хату і навчилася жити за іншими правилами – косівськими. Як це вийшло, – читайте у матеріалі Фокусу.

До повномасштабного вторгнення Катерина працювала в ІТ-компанії, але з лютого 2022-го повністю присвятила себе власному благодійному фонду.

Спершу подружжя планувало оселитися в будинку під Києвом. Але все змінилося під час весільної подорожі до Яремче в березні 2024 року – Катерина зрозуміла, що хоче жити саме на Косівщині.

У квітні жінка почала переглядати оголошення про продаж будинків ближче до гір і вже за два дні натрапила на майбутнє помешкання в селі Хімчин. За тиждень пара оглянула хату за 3000 доларів і внесла завдаток, а наприкінці червня остаточно переїхала.

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Дев'ять років порожнечі

Будинок, який купило подружжя, простояв без господарів дев'ять років, тож роботи вистачало.

Будинок в селі Фото: Катерина Светлакова

За понад рік пара викопала криницю, провела воду, облаштувала ванну кімнату та зробила безліч інших робіт. З'ясувалося й те, що життя в селі вимагає більше коштів, ніж здавалося.

Пара зробила в будинку ремонт Фото: Катерина Светлакова

Активне життя в горах Катерина документувала в соцмережах, а також давала інтерв'ю місцевим виданням, але зараз взяла паузу.

Більше цікавих історій

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Назарій, який зве себе амбасадором Гуцульщини, натрапив у горах на оселю 90-річної бабусі Марії Гіркової, яка мешкає у присілку Переніз поблизу Яремче.

А от Аліна з Дніпропетровщини придбала будинок у селі неподалік Кривого Рогу та влаштувала екскурсію, розповівши як про плюси, так і про мінуси свого житла.

Тим часом вчителька математики Ельміра зважилася купити старий сільський будинок і почати там нове життя. Разом із родиною вона власноруч робить ремонт та ділиться з підписниками корисними порадами.