Бывший муж Ани Лорак показал их 15-летнюю дочь (фото)

Бывший супруг певицы Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в РФ, украинско-турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, встретился с их 15-летней дочерью Соней.

Они вместе прибыли в Турцию. В своём Instagram Мурат опубликовал свежее селфи с 15-летней наследницей.

Как выглядит дочь Ани Лорак

На снимке видно, как девушка делала селфи, а её папа позировал позади неё. Бывший муж Ани Лорак и её единственная дочь были одеты в светлую летнюю одежду, а кадр дополнили фильтром с заячьими ушками.

В комментариях подписчики Налкакиоглу пишут, что 15-летняя Соня значительно повзрослела.

Отметим, что бизнесмен развелся с певицей Ани Лорак, которая по-прежнему хранит молчание о войне и проживает в РФ, ещё в 2019 году. От их союза растёт дочь София. Артистка и бизнесмен были женаты около 10 лет.

Дочь и бывший муж Ани Лорак Фото: Instagram

Что касается Мурата, то в 2023 году он женился на украинской визажистке Лилии Реус. В начале 2024 года пара уже официально развелась.

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Вскоре после второго развода бизнесмен завел роман с моделью Анастасией Фокси. Девушка даже была беременна, но сделала аборт.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живёт и работает в Москве, а также получила российское гражданство, оказалась в очередном скандале в РФ.

Муж Лорак заявил, что не хочет от неё детей.

Кроме того, артистка рассказала о том, что Тина Кароль "вытеснила" её из Украины.