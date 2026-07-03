Колишній чоловік Ані Лорак показав їхню 15-річну дочку (фото)

Колишній чоловік співачки Ані Лорак, яка продовжує жити та працювати в РФ, україно-турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, зустрівся з їхньою 15-річною донькою Сонею.

Вони разом прибули до Туреччини. У своєму Instagram Мурат показав свіже селфі з 15-річною спадкоємицею.

Як виглядає донька Ані Лорак

На знімку видно, як дівчина робила селфі, а її тато позував позаду неї. Колишній чоловік Ані Лорак та її єдина донька були одягнені у світле літнє вбрання, а кадр доповнили фільтром з вушками зайця.

У коментарях підписники Налкакіоглу пишуть, що 15-річна Соня неабияк подорослішала.

Зазначимо, що бізнесмен розлучився зі співачкою Ані Лорак, яка продовжує мовчати про війну та мешкати в РФ, ще у 2019 році. Від їхнього союзу підростає донька Софія. Артистка та бізнесмен були одружені близько 10 років.

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Дочка та колишній чоловік Ані Лорак Фото: Instagram

Щодо Мурата, то він у 2023 році одружився з українською візажисткою Лілією Реус. На початку 2024 року пара вже офіційно розлучилася.

Невдовзі після другого розлучення бізнесмен почав роман з моделлю Анастасією Фоксі. Дівчина навіть була вагітна, але зробила аборт.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.

Чоловік Лорак заявив, що не хоче від неї дітей.

Крім того, артистка заговорила про те, що її "вижила" з України Тіна Кароль.