Хоронили мешок с песком: мужчина, опускавший гроб принцессы Дианы, рассказал о том, что видел

Спустя 27 лет после похорон Дианы, принцессы Уэльской, один из восьми военнослужащих, невших её гроб к могиле на острове в поместье Алторп, впервые рассказал, как прошел тот день. Он вспомнил таинственные тренировки с мешками с песком вместо гроба и момент, когда он увидел венок с надписью "Маме" от сыновей принцессы.

Найджел Энрайт, которому на момент похорон было 22 года, служил рядовым в полку принца и принцессы Уэльской — именно в том подразделении, почетным полковником которого была Диана. После ее гибели в 1997 году брат принцессы, граф Спенсер, обратился к полку с просьбой предоставить гробоносцев для частной церемонии похорон в родовом поместье. Что было дальше, — пишет издание Radar Online.

Единственным требованием к кандидатам был рост не менее 183 сантиметров. Желающих оказалось много, и окончательный отбор проводил сержант-майор полка прямо на плацу. Энрайт, который позже возглавил фирму по ремонту офисных помещений, стал одним из двух рядовых, которых отобрали в группу носильщиков.

Відео дня

Похороны принцессы Дианы стали поводом для объявления национального траура Фото: Mega

Всей команде приказали держать задание в полной тайне — о нем можно было рассказать разве что самым близким родственникам.

Тренировки с мешками с песком

В течение следующих двух дней восемь солдат под руководством Гэри Беннета из эскадрильи королевских цветов отрабатывали маршрут — примерно 30-метровый переход по деревянному мостику к острову, где должна была находиться могила Дианы.

Вместо настоящего гроба использовали мешки с песком: точный вес гроба, утяжеленного свинцом, никто не знал, поэтому команде приходилось просто повторять движение десятки раз, чтобы довести его до автоматизма.

Найджел Энрайт рассказал о том дне Фото: Mega

За два дня плечи носильщиков покрылись синяками, а деревянный мостик застелили грубой мешковиной, чтобы солдаты не поскользнулись.

День похорон

Когда катафалк подъехал и из него начали выносить цветы, Энрайт заметил венок с единственным словом — "Маме". Он знал, что его оставили Уильям и Гарри, и именно в этот момент впервые не сдержал слез.

Командир роты, сержант-майор Гарри Волл, тогда сказал носильщикам: если хочется плакать — не сдерживайтесь, ведь день тяжелый для всех.

Гроб с катафалка доставали без какой-либо репетиции. По словам Энрайта, он оказался значительно тяжелее мешков с песком, на которых они тренировались. Это стало настоящим шоком для всей группы.

Гроб с катафалка доставали без какой-либо репетиции Фото: Mega

Неся гроб через мостик на остров, Энрайт сознательно избегал смотреть на членов королевской семьи, понимая, что иначе не сможет сдержать эмоции. Однако когда гроб опускали в могилу, он невольно увидел лица Уильяма и Гарри — именно эта картина, по его словам, остается с ним и по сей день.

Только вернувшись на базу, расположенную в конюшнях поместья, солдаты дали волю чувствам и плакали часами.

После похорон граф Спенсер написал благодарственное письмо командиру полка, отметив, что его сестра гордилась бы своим подразделением.

Сегодня Энрайт, отец двоих детей, говорит, что вспоминает Диану чуть ли не каждый день и до сих пор не может понять, как их жизненные пути пересеклись.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Принцесса Диана незадолго до трагической автокатастрофы, в которой она погибла, глубоко сожалела об одном своем поступке, который негативно повлиял на ее сыновей — принцев Уильяма и Гарри.

Король Великобритании, помимо онкологии, страдает от еще одного заболевания, из-за которого ему иногда приходится спать отдельно от жены.

Кроме того, королева Великобритании Камилла в королевской ложе в Аскоте забыла, что ее снимают камеры, и поддалась своей вредной привычке.