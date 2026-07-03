Ховали мішок з піском: чоловік, який опускав труну принцеси Діани, заговорив про побачене

Через 27 років після похорону Діани, принцеси Уельської, один із восьми військових, що несли її труну до могили на острові в маєтку Алторп, уперше розповів, як минав той день. Від згадав таємничі тренування із мішками піску замість труни та момент, коли він побачив вінок із написом "Мамі" від синів принцеси.

Нігел Енрайт, якому на момент похорону було 22 роки, служив рядовим у полку принца й принцеси Уельської – саме того підрозділу, почесним полковником якого була Діана. Після її загибелі 1997 року брат принцеси, граф Спенсер, звернувся до полку з проханням надати носіїв труни для приватної церемонії поховання в родовому маєтку. Що було далі, – пише видання Radar Online.

Єдиною вимогою для кандидатів був зріст від 183 сантиметрів. Охочих виявилося багато, і остаточний відбір проводив сержант-майор полку просто на плацу. Енрайт, який пізніше очолив фірму з ремонту офісних приміщень, став одним із двох рядових, кого обрали до групи носіїв.

Відео дня

Похорон принцеси Діани став національним трауром Фото: Mega

Усій команді наказали зберігати завдання в цілковитій таємниці – про нього можна було розповісти хіба найближчим родичам.

Тренування з мішками піску

Наступні два дні вісім солдатів під керівництвом Гарі Беннета з ескадрильї королівських кольорів відпрацьовували маршрут – приблизно 30-метровий перехід дерев'яним містком до острова, де мала бути могила Діани.

Замість справжньої труни використовували мішки з піском: точну вагу труни, оздобленої свинцем, ніхто не знав, тож команді доводилося просто повторювати рух десятки разів, аби довести його до автоматизму.

Нігел Енрайт розповів про той день Фото: Mega

Плечі носіїв за два дні вкрилися синцями, а дерев'яний місток встелили грубою мішковиною, щоб солдати не послизнулися.

День похорону

Коли катафалк прибув і з нього почали виносити квіти, Енрайт помітив вінок із єдиним словом – "Мамі". Він знав, що його залишили Вільям і Гаррі, і саме цієї миті вперше не втримав сліз.

Командир роти, сержант-майор Гаррі Волл, тоді сказав носіям: якщо хочеться плакати – не стримуйтеся, бо день важкий для всіх.

Труну з катафалка діставали без жодної репетиції. За словами Енрайта, вона виявилася значно важчою, ніж мішки з піском, на яких вони тренувалися. Це стало відчутним шоком для всієї групи.

Труну з катафалка діставали без жодної репетиції Фото: Mega

Несучи труну через місток до острова, Енрайт свідомо уникав дивитися на членів королівської родини, розуміючи, що інакше не стримає емоцій. Проте коли труну опускали в могилу, він мимоволі побачив обличчя Вільяма та Гаррі – саме ця картина, за його словами, залишається з ним і донині.

Лише повернувшись на базу, розташовану в стайнях маєтку, солдати дали волю почуттям і плакали годинами.

Після похорону граф Спенсер написав подячного листа командиру полку, зазначивши, що сестра пишалася б своїм підрозділом.

Сьогодні Енрайт, батько двох дітей, каже, що згадує Діану мало не щодня і досі не може осягнути, як їхні життєві шляхи перетнулися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Принцеса Діана незадовго до трагічної автокатастрофи, у якій загинула, глибоко шкодувала через один свій вчинок, який негативно вплинув на її синів – принців Вільяма та Гаррі.

Король Великої Британії, окрім онкології, страждає від ще одного захворювання, яке примушує його іноді спати окремо від дружини.

Крім того, королева Великої Британії Камілла в королівській ложі в Аскоті забула, що її знімають камери, і вдалася до своєї шкідливої звички.