Дом площадью 18 "квадратов": люди живут в "собачьей будке", чтобы не платить за аренду (фото)

Женщина по имени Екатерина рассказала о том, как они построили дом своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, они переехали в максимально минималистичное жилье и делятся своей жизнью.

Супруги с детьми постепенно перевозят вещи из арендованной квартиры площадью 70 квадратных метров в небольшой дом, который они построили своими силами. Несмотря на скромный внешний вид, напоминающий сарай или "собачью будку", внутри дом оказался уютным и опрятным. Действительно ли это так, – читайте далее в материале Фокуса.

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Дом площадью 18 "квадратов"

Главной задачей стало размещение кухонной утвари в компактном пространстве. Однако кухня — не единственная проблема минималистичного жилья. Поскольку все вещи из квартиры в дом точно не поместятся, во дворе уже начали строительство отдельно стоящей гардеробной — решение, которое авторы проекта называют нетипичным.

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Ход строительства гардеробной хозяева транслируют в режиме реального времени в социальных сетях.

Планы на будущее

Помимо гардеробной, семья планирует установить забор, обустроить веранду и фасад небольшого дома. После завершения этих работ и полного переезда семья собирается приступить к строительству нового, более просторного дома — фундамент под него уже залит.

Помимо гардеробной, семья планирует установить забор, обустроить веранду и фасад небольшого дома Фото: YouTube

Напомним, ранее Фокус писал:

Елена и Дмитрий — украинские переселенцы, которым удалось стать владельцами дома во Франции, заплатив за него 10 тысяч евро. По их словам, дорога до океанского побережья оттуда занимает не более трёх часов.

В прошлом году украинец решился приобрести дом в Одесской области за 7 тысяч долларов, и вместе с первоначальными расходами общая сумма вложений приблизилась к 9 тысячам долларов.

А харьковчанка, которая до полномасштабного вторжения жила в центре города и пользовалась услугами помощников по хозяйству, переехала в деревню в Карпатах, где не только обустроила быт, но и открыла собственное дело.