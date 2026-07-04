Будинок 18 "квадратів": люди живуть в "собачій будці", щоб не платити за оренду (фото)

Жінка, яку звуть Катерина, розповіла про будівництво оселі своїми руками. Щоб не витрачати зайві кошти, вони перебралися в максимально мінімалістичне помешкання й показують своє життя.

Подружжя з дітьми поступово перевозить речі з орендованої квартири площею 70 квадратних метрів до невеликого будинку, який вони збудували самостійно. Попри скромний зовнішній вигляд, що нагадує сарай або "собачу будку", усередині оселя виявилася затишною та охайною. Чи справді це так, – читайте далі у матеріалі Фокусу.

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Будинок площею 18 "квадратів"

Головним викликом стало розміщення кухонного начиння в компактному просторі. Однак кухня – не єдина проблема мінімалістичного житла. Оскільки всі речі з квартири в будинок точно не помістяться, на подвір'ї вже розпочали зведення окремо розташованої гардеробної кімнати – рішення, яке автори проєкту називають нетиповим.

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Хід будівництва гардеробної господарі транслюють у режимі реального часу в соціальних мережах.

Плани на майбутнє

Окрім гардеробної, родина планує встановити паркан, облаштувати веранду й фасад маленького будинку. Після завершення цих робіт і повного переїзду сім'я збирається розпочати будівництво нового, більшого будинку – фундамент під нього вже залили.

Окрім гардеробної, родина планує встановити паркан, облаштувати веранду й фасад маленького будинку Фото: YouTube

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Олена та Дмитро – українські переселенці, яким вдалося стати власниками будинку у Франції, заплативши за нього 10 тисяч євро. За їхніми словами, дорога до океанського узбережжя звідти займає не більше трьох годин.

Торік українець наважився придбати хату в Одеській області за $7 тисяч, і разом із початковими витратами загальна сума вкладень наблизилася до $9 тисяч.

А харків'янка, яка до повномасштабного вторгнення жила в центрі міста й користувалася послугами помічників по господарству, перебралася до села в Карпатах, де не тільки облаштувала побут, а й запустила власну справу.