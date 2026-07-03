Икона Голливуда: известного 100-летнего актера заметили на ходунках (фото)

100-летнего американского актёра Дика Ван Дайка заметили, когда он пользовался ходунками во время прогулки со своей женой, 54-летней Арлин Сильвер.

На фотографиях, полученных изданием Page Six, видно, как пара отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу и зашла в Starbucks, чтобы перекусить.

Дик Ван Дайк на ходунках

Для этой редкой прогулки 100-летний Ван Дайк был одет в темно-синие спортивные брюки и белую рубашку с воротником. Его жена была одета в черную рубашку с открытыми плечами и черные брюки.

В какой-то момент Сильвер помогала своему мужу выйти из машины и пересесть на ходунки.

В последний раз пару видели в апреле на открытии Malibu Urgent Care. Во время мероприятия Ван Дайк пользовался тростью, сидя рядом с культовым музыкантом Хербом Алпертом. Сильвер также присоединился к нему.

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Дик Ван Дайк с женой Фото: Backgrid

Пара поженилась в 2012 году, и звезда "Мэри Поппинс" поблагодарил визажистов за то, что они сохранили его молодость.

"Я познакомился с Арлин в 2006 году, и она быстро стала моей родственной душой и любовью всей моей жизни", — сказал актёр.

Дик Ван Дайк с женой Фото: Backgrid

Не боится смерти

Дайк также отметил, что, будучи "в половине своего возраста", возлюбленная заставляет его чувствовать себя "где-то между двумя третями и тремя четвертями своего возраста".

Шестикратный лауреат премии "Эмми" признался, что не "боится" смерти, поскольку достиг своего юбилейного возраста.

"Смерть меня на самом деле не пугает, хотя я хотел бы жить гораздо дольше!" — говорил актёр.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дик Ван Дайк признался, что даже в свои 99 лет ходил в спортзал три раза в неделю.

Американский актёр рассказал о своём браке.

Кроме того, Фокус писал о достижениях Ван Дайка в истории премии "Эмми".