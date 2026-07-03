Ікона Голлівуду: відомого 100-річного актора помітили на ходунках (фото)

100-річного американського актора Діка Ван Дайка помітили, як він користується ходунками під час прогулянки зі своєю дружиною, 54-річною Арлін Сільвер.

На фотографіях, отриманих виданням Page Six, видно, як пара вирушила на прогулянку Лос-Анджелесом і зайшла до Starbucks, щоб перекусити.

Дік Ван Дайк на ходунках

Для цієї рідкісної прогулянки 100-річний Ван Дайк був одягнений у темно-сині спортивні штани та білу сорочку з коміром. Його дружина була одягнена у чорну сорочку з відкритими плечима та чорні штани.

У якийсь момент Сільвер допомагала своєму чоловікові вийти з машини та перейти на ходунки.

Востаннє пару бачили у квітні на відкритті Malibu Urgent Care. Під час заходу Ван Дайк використовував тростину, сидячи поруч із культовим музикантом Гербом Алпертом. Сільвер також приєднався до нього.

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Дік Ван Дайк з дружиною Фото: Backgrid

Пара одружилася у 2012 році, і зірка "Мері Поппінс" висловив подяку візажистам за те, що вони зберегли його молодість.

"Я познайомився з Арлін у 2006 році, і вона швидко стала моєю спорідненою душею та коханням усього мого життя", — казав актор.

Дік Ван Дайк з дружиною Фото: Backgrid

Не боїться смерті

Дайк також зазначив, що в "половину свого віку" кохана змушує його почуватися "десь між двома третинами та трьома чвертями свого віку".

Шестиразовий володар премії "Еммі" зізнався, що не "боїться" смерті, оскільки досяг своєї ювілейної дати.

"Смерть насправді мене не лякає, хоча я хотів би жити набагато більше!" — казав актор.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дік Ван Дайк зізнався, що навіть у свої 99 років ходив у спортзал три рази на тиждень.

Американський актор розповів про свій шлюб.

Також Фокус писав про досягнення Ван Дайка в історії преміїї "Еммі".