Константин Меладзе потерял украинский паспорт: где сейчас живет продюсер и что он говорит о войне

63-летний композитор и продюсер Константин Меладзе тайно получил гражданство Грузии, из-за чего, скорее всего, лишился украинского паспорта. Поскольку законы Грузии запрещают иметь двойное гражданство без специального разрешения президента, музыканту пришлось официально отказаться от документов Украины.

В России уже успели увидеть финансовую выгоду в таком решении композитора. Российский продюсер Павел Рудченко заявил, что статус гражданина Грузии позволит Меладзе беспрепятственно зарабатывать деньги как в РФ, так и в Украине, избегая претензий со стороны обоих государств.

"Константин продолжает монетизировать свою работу в Российской Федерации… Ни у России, ни у Украины к нему не будет никаких претензий: он грузин по происхождению и может работать с абсолютно всеми странами", — заявил Рудченко.

В то же время российский рупор "забыл" упомянуть, что с начала полномасштабного вторжения Меладзе вообще не появлялся в Украине, а его пребывание на украинской земле в последние годы остается под большим вопросом. Интересно, что ещё в 2024 году продюсер обновлял свой украинский паспорт, но теперь, похоже, окончательно от него отказался.

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После 24 февраля 2022 года Константин Меладзе занял позицию "молчуна" и полностью воздерживается от каких-либо публичных высказываний или осуждения российской агрессии. Сразу после начала полномасштабного вторжения продюсер уехал в Испанию, где и проживает в настоящее время. Музыкант старается вести максимально закрытый образ жизни, однако недавно его все же заметили в одном из испанских супермаркетов вместе с молодой избранницей.

Несмотря на попытки оставаться в информационной тени, Меладзе продолжает попадать в громкие скандалы, связанные с финансами. В прошлом году появилась информация, что музыкальный лейбл продюсера, который по-прежнему функционирует на территории РФ, принес ему более 100 миллионов рублей (около 57,7 млн грн) прибыли, полученной от россиян.

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