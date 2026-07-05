Костянтин Меладзе втратив український паспорт: де зараз живе продюсер і що каже про війну

63-річний композитор та продюсер Костянтин Меладзе таємно отримав громадянство Грузії, через що, найімовірніше, втратив український паспорт. Оскільки закони Грузії забороняють мати подвійне громадянство без спеціального дозволу президента, музиканту довелося офіційно зректися документів України.

У Росії вже встигли знайти фінансову вигоду в такому рішенні композитора. Російський продюсер Павло Рудченко заявив, що статус громадянина Грузії дозволить Меладзе безперешкодно заробляти гроші як у РФ, так і в Україні, уникаючи претензій з боку обох держав.

"Костянтин продовжує монетизувати свою роботу в Російській Федерації… Ні Росія, ні Україна не матимуть до нього жодних питань: він грузин за походженням і може працювати з абсолютно всіма країнами", — видав Рудченко.

Водночас російський рупор "забув" згадати, що з початку повномасштабного вторгнення Меладзе взагалі не з'являвся в Україні, а його перебування на українській землі протягом останніх років залишається під великим питанням. Цікаво, що ще у 2024 році продюсер оновлював свій український паспорт, але тепер, схоже, остаточно від нього відмовився.

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Після 24 лютого 2022 року Костянтин Меладзе обрав позицію "мовчуна" та повністю утримується від будь-яких публічних висловлювань чи засудження російської агресії. Одразу після початку повномасштабного вторгнення продюсер виїхав до Іспанії, де й проживає наразі. Музикант намагається вести максимально закритий спосіб життя, проте нещодавно його все ж помітили в одному з іспанських супермаркетів разом із молодою обраницею.

Попри спроби залишатися в інформаційній тіні, Меладзе продовжує потрапляти в гучні скандали через фінанси. Торік з'явилася інформація, що музичний лейбл продюсера, який і далі функціонує на території РФ, приніс йому понад 100 мільйонів рублів (близько 57,7 млн грн) прибутку, отриманого від росіян.

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