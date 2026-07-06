Актер-воин Ращук после громкого развода поздравил сына, но есть нюанс (фото)
Украинский актёр и военный Владимир Ращук поздравил своего сына Яремчика с 9-ма месяцами. Однако люди заподозрили, что отец вообще не видится с ребёнком.
Ращук опубликовал в Instagram селфи с Яремой, которое уже выкладывал, когда тому было 7 месяцев. Пользователи сети обвинили актера в лицемерии.
"Мой лучик света. Очень люблю тебя, сынок. 9 месяцев счастья", — написал Владимир.
Он показал, как держит малыша на руках, а тот внимательно смотрит в камеру.
Реакция сети
В комментариях люди резко отреагировали на поздравление со старой фотографией:
- "Если это луч света, то почему же вы предали?"
- "Ваш сынок такой любимый, что у вас есть только одна фотография, которую вы выкладываете. А потом сын вырастет и станет гордостью мамы, а папа будет рассказывать, каким он был не***енным папой. Мерзко читать".
- "Верим. Оскар в студию! Приехал, сфотографировался, выложил во всех социальных сетях, типа я такой замечательный "отец".
- "А почему фото мальчика старое? Вы к своему лучику хоть ездите?"
Скандальный развод Ращука
Весной стало известно о разводе звезды сериала "Пограничники" и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле актер заявил, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.
Виктория же заявила, что пережила тяжелый период, будучи беременной. По её словам, Владимир в то время строил отношения с другой женщиной. Не раз она прощала мужа, но тот всё равно возвращался к любовнице, которую знает уже два десятилетия.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Виктория Билан говорит, что её бывший муж Владимир Ращук знал, когда и где запланированы крестины их сына Яремчика.
- Актриса публично рассказала о причинах развода после рождения сына.
Кроме того, Ращук отреагировал на нашумевшее интервью Виктории.