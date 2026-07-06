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Актер-воин Ращук после громкого развода поздравил сына, но есть нюанс (фото)

Владимир Ращук вызвал слухи о том, что он не видится с сыном
Владимир Ращук | Фото: Instagram

Украинский актёр и военный Владимир Ращук поздравил своего сына Яремчика с 9-ма месяцами. Однако люди заподозрили, что отец вообще не видится с ребёнком.

Ращук опубликовал в Instagram селфи с Яремой, которое уже выкладывал, когда тому было 7 месяцев. Пользователи сети обвинили актера в лицемерии.

"Мой лучик света. Очень люблю тебя, сынок. 9 месяцев счастья", — написал Владимир.

Он показал, как держит малыша на руках, а тот внимательно смотрит в камеру.

Владимир Ращук, сын
Владимир Ращук с сыном
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди резко отреагировали на поздравление со старой фотографией:

  • "Если это луч света, то почему же вы предали?"
  • "Ваш сынок такой любимый, что у вас есть только одна фотография, которую вы выкладываете. А потом сын вырастет и станет гордостью мамы, а папа будет рассказывать, каким он был не***енным папой. Мерзко читать".
  • "Верим. Оскар в студию! Приехал, сфотографировался, выложил во всех социальных сетях, типа я такой замечательный "отец".
  • "А почему фото мальчика старое? Вы к своему лучику хоть ездите?"
Відео дня

Скандальный развод Ращука

Весной стало известно о разводе звезды сериала "Пограничники" и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле актер заявил, что влюбился, а проблемы в браке начались во время беременности жены.

Виктория же заявила, что пережила тяжелый период, будучи беременной. По её словам, Владимир в то время строил отношения с другой женщиной. Не раз она прощала мужа, но тот всё равно возвращался к любовнице, которую знает уже два десятилетия.

Ращук, жена
Владимир Ращук с бывшей женой и сыном
Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Ращук отреагировал на нашумевшее интервью Виктории.