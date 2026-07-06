Актор-воїн Ращук після гучного розлучення привітав сина, але є нюанс (фото)

Український актор та військовий Володимир Ращук привітав свого сина Яремчика з 9-ма місяцями. Втім, люди запідозрили, що батько геть не бачиться з дитиною.

Ращук опублікував в Instagram селфі з Яремою, яке вже викладав на його 7 місяців. Користувачі мережі звинуватили актора в лицемірстві.

"Мій промінь світла. Люблю тебе синку дуже. 9 місяців щастю", — написав Володимир.

Він показав, як тримає малюка на руках, а той уважно дивиться в камеру.

Володимир Ращук із сином Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди різко відреагували на привітання зі старим фото:

"Якщо промінь світла, то чого ж зрадили?"

"Такий любий ваш синку, що лише одне фото є, яке ви виставляєте. А потім син виросте і стане маминою гордістю, а батя буде розповідати, яким був нев**єнним татом. Гидко читати".

"Віримо. Оскар в студію! Приїхав, сфоткався, виставив у всіх соціальних мережах, типу я такий чудовий "батько".

"А чого фото хлопчика старе? Ви до свого промінчика хоч їздите?"

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Скандальне розлучення Ращука

Навесні стало відомо про розлучення зірки серіалу "Прикордонники" та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні актор сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.

Вікторія ж заявила, що вагітною пережила важкий період. За її словами, Володимир у той час будував стосунки з іншою жінкою. Не один раз вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки, яку знає два десятиліття.

Володимир Ращук з колишньою дружиною та сином Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вікторія Білан каже, що її колишній чоловік Володимир Ращук був у курсі, коли та де заплановані хрестини їхнього сина Яремчика.

Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження сина.

Крім того, Ращук відреагував на резонансне інтервʼю Вікторії.