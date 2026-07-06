Актор-воїн Ращук після гучного розлучення привітав сина, але є нюанс (фото)
Український актор та військовий Володимир Ращук привітав свого сина Яремчика з 9-ма місяцями. Втім, люди запідозрили, що батько геть не бачиться з дитиною.
Ращук опублікував в Instagram селфі з Яремою, яке вже викладав на його 7 місяців. Користувачі мережі звинуватили актора в лицемірстві.
"Мій промінь світла. Люблю тебе синку дуже. 9 місяців щастю", — написав Володимир.
Він показав, як тримає малюка на руках, а той уважно дивиться в камеру.
Реакція мережі
У коментарях люди різко відреагували на привітання зі старим фото:
- "Якщо промінь світла, то чого ж зрадили?"
- "Такий любий ваш синку, що лише одне фото є, яке ви виставляєте. А потім син виросте і стане маминою гордістю, а батя буде розповідати, яким був нев**єнним татом. Гидко читати".
- "Віримо. Оскар в студію! Приїхав, сфоткався, виставив у всіх соціальних мережах, типу я такий чудовий "батько".
- "А чого фото хлопчика старе? Ви до свого промінчика хоч їздите?"
Скандальне розлучення Ращука
Навесні стало відомо про розлучення зірки серіалу "Прикордонники" та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні актор сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися під час вагітності дружини.
Вікторія ж заявила, що вагітною пережила важкий період. За її словами, Володимир у той час будував стосунки з іншою жінкою. Не один раз вона пробачала чоловіка, але той усе одно повертався до коханки, яку знає два десятиліття.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Вікторія Білан каже, що її колишній чоловік Володимир Ращук був у курсі, коли та де заплановані хрестини їхнього сина Яремчика.
- Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження сина.
Крім того, Ращук відреагував на резонансне інтервʼю Вікторії.