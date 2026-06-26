Колишня дружина актора-воїна Ращука викрила його брехню: "Мені набридла"

Українська акторка Вікторія Білан каже, що її колишній чоловік Володимир Ращук був у курсі, коли та де заплановані хрестини їхнього сина Яремчика, але не зʼявився на таїнстві.

Після відсутності чоловіка на важливому святі його первістка Вікторія дала коментар програмі "Ранок у великому місті".

Білан викрила брехню Ращука

"Хочу сказати, що мені набридла ця історія. Все він знав. Не хочеться, чесно кажучи, коментувати. Знову ж таки, я втомилася коментувати брехню постійно. Знав, тому що ми з ним хрещених обирали разом. Єдине, що дві людини, які додалися вже потім, пізніше. Коли ми вже не спілкувалися. А всіх ми навіть запрошували їх разом", — сказала Білан.

Журналістка запитала, чи жінка прямо не запрошувала чоловіка на свято.

"А я маю запрошувати? Чи тато має організовувати? Я мала, може, йому ще запрошення вислати?" — відповіла Вікторія.

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Ба більше, Володимиру подзвонив побратим, який їхав з фронту на хрестини, повідомивши про це.

"Все він знав прекрасно. Тим більше ми з ним обговорювали. Я йому казала, що одна хрещена має приїхати з-за кордону. І ці дати ми обговорювали. Він все прекрасно знав", — наголосила акторка.

Вікторія більше не хоче обговорювати цю тему.

Володимир Ращук та Вікторія Білан Фото: Instagram

Розлучення Ращука та Білан

Навесні стало відомо про розлучення актора-військового, зірки серіалу "Прикордонники", Володимира Ращука та його дружини Вікторії після 13 років стосунків. У квітні артист сказав, що закохався, а проблеми у шлюбі почалися начебто під час вагітності дружини сином Яремою.

Вікторія тим часом заявила, що під час вагітності пережила дуже важкий період. За її словами, Ращук у той час будував стосунки з іншою жінкою. Не один раз вона пробачала актора, але той усе одно повертався до коханки.

Володимир Ращук та Вікторія Білан Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ращук відреагував на резонансне інтервʼю Вікторії.

Акторка публічно розповіла про причини розлучення після народження сина.

Крім того, Вікторія Білан жорстко "пройшлася" по колишньому.