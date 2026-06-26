Бывшая жена актера-воина Ращука разоблачила его ложь: "Мне надоела"

Украинская актриса Виктория Билан говорит, что её бывший муж Владимир Ращук знал, когда и где запланированы крестины их сына Яремчика, но не явился на обряд.

После того как мужчина не появился на важном торжестве Виктория дала комментарий в эфире программы "Утро в большом городе".

Билан разоблачила ложь Ращука

"Хочу сказать, что мне надоела эта история. Он всё знал. Честно говоря, не хочется это комментировать. Опять же, я устала постоянно комментировать ложь. Он знал, потому что мы с ним выбирали крестных вместе. Единственное, что двое человек присоединились уже потом, позже. Когда мы уже не общались. А всех остальных мы даже приглашали вместе", — сказала Билан.

Журналистка спросила, не приглашала ли женщина мужчину напрямую на праздник.

"А я должна приглашать? Или папа должен организовывать? Может, мне ещё прислать ему приглашение?" — ответила Виктория.

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Более того, Владимиру позвонил сослуживец, который ехал с фронта на крестины, и сообщил об этом.

"Он всё знал прекрасно. Тем более что мы с ним это обсуждали. Я ему говорила, что одна крестная должна приехать из-за границы. И эти даты мы обсуждали. Он всё прекрасно знал", — подчеркнула актриса.

Виктория больше не хочет обсуждать эту тему.

Владимир Ращук и Виктория Билан Фото: Instagram

Развод Ращука и Билан

Весной стало известно о разводе актера-военного, звезды сериала "Пограничники", Владимира Ращука и его жены Виктории после 13 лет отношений. В апреле артист заявил, что влюбился, а проблемы в браке начались, по-видимому, во время беременности жены сыном Яремой.

Виктория тем временем заявила, что во время беременности пережила очень тяжелый период. По её словам, Ращук в то время строил отношения с другой женщиной. Не раз она прощала актёра, но тот всё равно возвращался к любовнице.

Владимир Ращук и Виктория Билан Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ращук отреагировал на нашумевшее интервью Виктории.

Актриса публично рассказала о причинах развода после рождения сына.

Кроме того, Виктория Билан жестко "раскритиковала" своего бывшего.