Зендея поразила всех эффектным корсетом в виде женского торса (фото)

На лондонской премьере нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея" актриса Зендея, сыгравшая роль богини Афины, оказалась в центре всеобщего внимания. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала эффектный образ.

Образ античной статуи

Появление актрисы стало настоящим триумфом авангардной моды. Она появилась в уникальном наряде из коллекции Schiaparelli Fall 2026 от Даниэля Роузберри, ключевым элементом которого стал белый анатомический корсет. Скульптурный верх, имитировавший мраморный женский торс, плавно переходил в длинную юбку. Благодаря градиенту и бахроме из белых и серебристых бусин платье невероятно мерцало под вспышками фотокамер.

Зендея поразила своим образом Фото: Associated Press

Чтобы завершить этот роскошный наряд, стилисты подобрали:

Ювелирные украшения: многоярусное бриллиантовое колье Chopard, изящные серьги-пусеты и массивное золотое кольцо с бриллиантом.

Обувь: классические туфли-лодочки нюдового цвета.

Бьюти-образ: романтическая прическа с элементами плетения и ниспадающими локонами, а также макияж с акцентом на длинные накладные ресницы и глянцевые губы с бежевым контуром.

Відео дня

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

30-летний британский актёр Том Холланд подтвердил, что он и Зендея теперь не просто коллеги по съёмочной площадке и лучшие друзья, а законные супруги.

Певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально поженились во время закрытой церемонии в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гарден". Несмотря на строгую конфиденциальность, папарацци не только запечатлели звездных гостей, но и подловили забавный модный конфуз — две приглашенные красавицы пришли на праздник в одинаковых платьях.

Кроме того, принцесса Анна появилась на торжественном мероприятии в платье, которое ей было 42 года.