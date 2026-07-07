Зендея вразила ефектним корсетом у вигляді жіночого торса (фото)

На лондонській прем’єрі нового фільму Крістофера Нолана "Одіссея" акторка Зендея, яка виконала роль богині Афіни, опинилася в центрі загальної уваги. Для виходу на червону доріжку зірка обрала ефектний образ.

Образ античної статуї

Вихід акторки став справжнім тріумфом авангардної моди. Вона з'явилася в унікальному аутфіті з колекції Schiaparelli Fall 2026 від Даніеля Роузберрі, ключовим елементом якого став білий анатомічний корсет. Скульптурний верх, що імітував мармуровий жіночий торс, плавно переходив у довгу спідницю. Завдяки градієнту та торочці з білих і сріблястих намистин, сукня неймовірно мерехтіла під спалахами камер.

Зендея вразила образом Фото: Associated Press

Щоб завершити цей розкішний аутфіт, стилісти підібрали:

Ювелірні прикраси: багатоярусне діамантове кольє Chopard, витончені сережки-пусети та масивна золота каблучка з діамантом.

Взуття: класичні нюдові туфлі-човники.

Б'юті-образ: романтична зачіска з елементами плетіння та спадаючими локонами, а також макіяж з акцентом на довгі накладні вії та глянцеві губи з бежевим контуром.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

30-річний британський актор Том Голланд підтвердив, що вони з Зендеєю тепер не просто колеги по майданчику та найкращі друзі, а законне подружжя.

Співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно одружилися під час засекреченої церемонії в нью-йоркському "Медісон-сквер-гарден". Попри сувору конфіденційність, папараці не лише зафіксували зіркових гостей, а й підловили кумедний модний конфуз — дві запрошені красуні прийшли на свято в однакових сукнях.

Крім того, принцеса Анна показалась у 42-річній сукні на урочистому заході.