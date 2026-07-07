Поплавский, Зибров и Белоножко: какие пенсии получают украинские звезды

Украинские знаменитости, уже достигшие пенсионного возраста, получают официальные выплаты, однако их размеры существенно различаются. В то время как одни артисты открыто делятся суммами и жалуются на низкий уровень обеспечения, другие рассчитывают исключительно на собственные сбережения и дополнительные источники дохода.

Издание "Фокус" собрало актуальные данные о том, сколько государство выплачивает известным украинским звездам шоу-бизнеса и культуры.

Какую пенсию получают звезды

Михаил Поплавский (~22 820 грн/месяц)

Народный артист получает одну из самых высоких пенсий среди своих коллег, что обусловлено его высокими официальными доходами на протяжении всей карьеры. Согласно его декларации, годовая сумма выплат составляет 273 845 гривен.

Светлана Белоножко (11 600 грн)

Певица открыто выражает недовольство такими выплатами, подчеркивая, что люди после многих лет тяжелого труда заслуживают более крупных сумм. Однако она отмечает, что благодарна и за это.

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Алла Кудлай (~9 400 грн)

Сама певица стесняется называть размер своей пенсии и уверяет, что живет исключительно на эти деньги. Впрочем, тайну коллеги раскрыл Павел Зибров, отметив, что её выплаты на тысячу гривен превышают его собственные.

Павел Зибров (8 400 грн)

Певец не скрывает свой доход. По его словам, этой суммы (уже с учётом надбавки за звание народного артиста) ему хватает разве что на заправку автомобиля, поэтому он продолжает активно работать.

Владимир Бебешко (3 500 грн)

Известный продюсер получает скромное вознаграждение, которого, по его словам, недостаточно для обеспечения комфортной жизни. Держаться на плаву ему помогают сбережения, накопленные за годы активной деятельности в шоу-бизнесе.

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