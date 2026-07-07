Поплавський, Зібров і Білоножко: які пенсії отримують українські зірки

Українські знаменитості, які вже досягли пенсійного віку, отримують офіційні виплати, проте їхні розміри суттєво різняться. Поки одні артисти відверто діляться сумами та скаржаться на низький рівень забезпечення, інші розраховують виключно на власні заощадження та додаткові джерела доходу.

Фокус зібрав актуальні дані про те, скільки держава виплачує відомим українським зіркам шоу-бізнесу та культури.

Яку пенсію отримують зірки

Михайло Поплавський (~22 820 грн/місяць)

Народний артист має одну з найвищих пенсій серед колег, що зумовлено його високими офіційними доходами впродовж кар'єри. Згідно з його декларацією, річна сума виплат становить 273 845 гривень.

Світлана Білоножко (11 600 грн)

Співачка відкрито висловлює невдоволення такими виплатами, наголошуючи, що люди після багатьох років важкої праці заслуговують на більші суми. Проте зазначає, що вдячна і за це.

Алла Кудлай (~9 400 грн)

Сама виконавиця соромиться називати суму своєї пенсії та запевняє, що живе лише на ці гроші. Утім, таємницю колеги видав Павло Зібров, зазначивши, що її виплати на тисячу гривень більші за його власні.

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Павло Зібров (8 400 грн)

Співак не робить таємниці зі свого бюджету. За його словами, цієї суми (вже з урахуванням надбавки за звання народного артиста) йому вистачає хіба що на заправку автомобіля, тому він продовжує активно працювати.

Володимир Бебешко (3 500 грн)

Відомий продюсер отримує скромну виплату, на яку, за його словами, неможливо забезпечити комфортне життя. Триматися на плаву йому допомагають фінансові заощадження, накопичені за роки активної діяльності в шоу-бізнесі.

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