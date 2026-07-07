Известный 88-летний актер изменился до неузнаваемости (фото)

Легендарный британский актёр Энтони Хопкинс сильно удивил поклонников своим внешним видом на новом семейном снимке. Поклонники заметили, что 88-летняя кинозвезда сильно похудел, отпустил седую бороду и кардинально изменил имидж.

Двукратный лауреат премии "Оскар" поделился в Instagram редким снимком, сделанным во время просмотра финала Чемпионата мира по футболу 2026 года. На снимке Энтони позирует в объятиях своей 70-летней супруги Стеллы Аррояве.

Энтони Хопкинс выглядит неузнаваемо Фото: Instagram

Как оказалось, в семье царило настоящее спортивное соперничество. Хопкинс горячо болел за сборную Англии, надев белую патриотическую футболку, тогда как Стелла поддерживала соперников и выбрала мерч в цветах сборной Мексики.

"Мы все — победители", — лаконично подписал публикацию актёр после того, как Англия вырвала победу у Мексики со счётом 3:2.

88-летний Энтони Хопкинс Фото: Instagram

Несмотря на почтенный возраст, Хопкинс продолжает поражать своей жизненной силой, что во многом связано с его железной дисциплиной. Актёр полностью отказался от алкоголя ещё в 1975 году после того, как попал в аварию, находясь за рулём в нетрезвом состоянии. По его словам, это трезвое решение полностью изменило и спасло его жизнь.

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Кроме того, в 2021 году знаменитость признался, что примерно в 70 лет врачи диагностировали у него синдром Аспергера. Впрочем, Энтони относится к этому с присущей ему самоиронией и никогда не позволял медицинским картам диктовать ему правила жизни.

Что известно о Хопкинсе

Мировую славу и первый "Оскар" Энтони Хопкинсу принесла культовая роль социопата Ганнибала Лектера в триллере "Молчание ягнят". Свою вторую золотую статуэтку актер завоевал значительно позже за главную роль в драме "Отец", благодаря чему официально стал самым пожилым лауреатом Американской киноакадемии в категории "Лучшая мужская роль".

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