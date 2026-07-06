Известный актер выглядит неузнаваемо в свои 80 лет (фото)

80-летний американский актёр Майкл Туччи, сыгравший в популярном мюзикле 1978 года "Бриолин", недавно был замечен во время прогулки в Лос-Анджелесе — его было невозможно узнать.

Майкла, который когда-то снимался с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон, заметили в его серебристом седане Lexus. Об этом пишет Daily Mail.

Майкл Туччи выглядит неузнаваемо

Актёр был одет в белую рубашку, тёмные брюки, тёмно-синий жилет и серые кроссовки. Его пряди текстурированных серебристых волос были коротко подстрижены, а на лице — щетина.

Майкл Туччи наиболее известный по роли Сонни Латьерри в фильме "Бриолин". После этого он покинул Голливуд и стал учителем в старшей школе.

Фильм "Бриолин", снятый по мотивам сценического мюзикла 1971 года, имел успех в прокате, став самым кассовым фильмом 1978 года и собрав в итоге около 396 миллионов долларов.

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Майкл Туччи Фото: The Image Direct

После участия в нашумевшем проекте Туччи сыграл студента юридического факультета Джеральда Голдена в телесериале "Бумажная погоня" с 1983 по 1986 год.

Позже он сыграл Пита Шумакера в сериале "Шоу Гарри Шендлинга" с 1986 по 1990 год.

В 90-е Туччи снялся в первых четырёх сезонах телесериала "Диагноз: убийство", премьера которого состоялась в 1993 году.

Он также был учителем и театральным тренером, работая в средней школе Святого Франциска в Ла-Каньяда-Флинтридж, Калифорния. В 2014 году Туччи поставил с учениками спектакль "Мы — Миллеры".

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