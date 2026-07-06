Відомий актор виглядає невпізнавано у свої 80 років (фото)

80-річний американський актор Майкл Туччі, який з'явився у хітовому мюзиклі 1978 року "Бріолін", виглядав невпізнавано нещодавно на прогулянці у Лос-Анджелесі.

Майкла, який колись знімався з Джоном Траволтою та Олівією Ньютон-Джон, помітили в його сріблястому седані Lexus. Про це пише Daily Mail.

Майкл Туччі виглядає невпізнавано

Актор був одягнений у білу сорочку, темні штани, темно-синій жилет та сірі кросівки. Його пасма текстурованого сріблястого волосся були коротко підстрижені, а на обличчі — щетина.

Майкл Туччі, найбільш відомий за роллю Сонні Латьєррі у "Бріоліні". Після цього він покинув Голлівуд і став вчителем у старшій школі.

"Бріолін", заснований на сценічному мюзиклі 1971 року, мав успіх у прокаті, ставши найкасовішим фільмом 1978 року та зібравши близько 396 мільйонів доларів з часом.

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Майкл Туччі Фото: The Image Direct

Після участі в нашумілому проєкті Туччі зіграв студента юридичного факультету Джеральда Голдена в телесеріалі "Паперова погоня" з 1983 по 1986 рік.

Пізніше він зіграв Піта Шумакера в серіалі "Це шоу Гаррі Шендлінга" з 1986 по 1990 рік.

У 90-х Туччі з'явився у перших чотирьох сезонах телевізійної драми "Діагноз: Вбивство", прем'єра якої відбулася у 1993 році.

Він також був вчителем і театральним тренером, працюючи у середній школі Святого Франциска в Ла-Каньяда-Флінтрідж, Каліфорнія. У 2014 році Туччі поставив п'єсу з учнями "Ми — Міллери".

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