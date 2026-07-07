Відомий 88-річний актор змінився до невпізнання (фото)

Легендарний британський актор Ентоні Гопкінс неабияк здивував шанувальників своїм виглядом на новому сімейному знімку. Шанувальники помітили, що 88-річна зірка кіно сильно схуд, відпустив сиву бороду та кардинально змінив імідж.

Дворазовий володар премії "Оскар" поділився в Instagram рідкісним кадром, зробленим під час перегляду фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026. На знімку Ентоні позує в обіймах своєї 70-річної дружини Стелли Аррояве.

Ентоні Гопкінс виглядає невпізнавано Фото: Instagram

Як виявилося, у родині панувало справжнє спортивне суперництво. Гопкінс палко вболівав за збірну Англії, одягнувши білу патріотичну футболку, тоді як Стелла підтримувала суперників і обрала мерч у кольорах збірної Мексики.

"Ми всі переможці", — лаконічно підписав публікацію актор після того, як Англія вирвала перемогу у Мексики з рахунком 3:2.

88-річний Ентоні Гопкінс Фото: Instagram

Попри поважний вік, Гопкінс продовжує вражати життєвою силою, що багато в чому пов'язано з його залізною дисципліною. Актор повністю відмовився від алкоголю ще у 1975 році після того, як потрапив у інцидент з кермуванням напідпитку. За його словами, це тверезе рішення повністю перевернуло та врятувало його життя.

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Крім того, у 2021 році знаменитість зізнався, що в районі 70 років лікарі діагностували у нього синдром Аспергера. Втім, Ентоні ставиться до цього з фірмовою самоіронією і ніколи не дозволяв медичним картам диктувати йому правила життя.

Що відомо про Гопкінса

Світову славу та перший "Оскар" Ентоні Гопкінсу принесла культова роль соціопата Ганнібала Лектера у трилері "Мовчання ягнят". Свою другу золоту статуетку актор виборов значно пізніше за головну роль у драмі "Батько", завдяки чому офіційно став найстаршим лауреатом Американської кіноакадемії у категорії "Найкраща чоловіча роль".

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