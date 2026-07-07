Поклонники не сдерживают эмоций: Энн Хэтэуэй, возможно, случайно раскрыла пол малыша (фото)

Голливудская актриса впервые появилась на красной дорожке после известия о своей третьей беременности, посетив лондонскую премьеру фильма "Одиссея". Её появление в нежном голубом платье вызвало бурные обсуждения в сети, где поклонники уже разглядели намек на пол будущего ребёнка.

Во время фотосессии 43-летняя звезда сияла от счастья, с удовольствием позировала фотографам и нежно прикрывала руками округлый животик. Однако наибольшее внимание публики привлек именно цвет её наряда. Пользователи соцсетей сразу же начали выдвигать теории, что нежно-голубое платье — это завуалированный анонс рождения мальчика.

Энн Хэтэуэй намекнула на пол ребенка Фото: коллаж Фокус

"Она точно станет мамой троих сыновей, без сомнения", — цитирует издание Geo.tv одного из сторонников.

Сама же Хетевей пока воздерживается от каких-либо официальных комментариев и не спешит раскрывать карты.

Что известно о семье звезды

Энн Хэтэуэй уже много лет живет в счастливом браке с Адамом Шульманом. Сейчас пара вместе воспитывает двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Новость о том, что актриса решилась завести третьего ребенка, стала для её многомиллионной аудитории чрезвычайно приятным и неожиданным сюрпризом.

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Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Звезда фильма "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй, которую часто признают одной из самых стильно одевающихся знаменитостей мира, доказала, что даже иконы стиля не застрахованы от модных конфузов. Во время пресс-тура в Нью-Йорке актриса случайно надела дизайнерский комбинезон задом наперед, однако её реакция только восхитила поклонников.

Беременная знаменитость появилась на пляже на Французской Ривьере.

Кроме того, внешность Энн Хэтэуэй стала предметом обсуждений в последние месяцы. Многие удивлялись, как 43-летняя актриса выглядела так молодо во время своих пресс-туров, пока она не раскрыла простой трюк, который использует для создания эффекта подтяжки лица бесплатно.