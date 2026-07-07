Фанати не стримують емоцій: Енн Гетевей могла випадково розкрити стать малюка (фото)

Голлівудська акторка уперше вийшла на червону доріжку після звістки про свою третю вагітність, завітавши на лондонську прем'єру стрічки "Одіссея". Її поява в ніжній блакитній сукні спровокувала бурхливі обговорення в мережі, де шанувальники вже розгледіли натяк на стать майбутньої дитини.

Під час фотосесії 43-річна зірка сяяла від щастя, залюбки позувала фотографам та ніжно притримувала руками округлий животик. Проте найбільшу увагу публіки прикував саме колір її вбрання. Користувачі соцмереж одразу почали будувати теорії, що ніжно-блакитна сукня — це завуальований анонс хлопчика.

Енн Гетевей натякнула на стать дитини Фото: колаж Фокус

"Вона точно стане мамою трьох синів, без сумнівів", — цитує видання Geo.tv одного з прихильників.

Сама ж Гетевей наразі утримується від будь-яких офіційних коментарів і не поспішає розкривати карти.

Що відомо про родину зірки

Енн Гетевей уже багато років перебуває у щасливому шлюбі з Адамом Шульманом. Зараз пара разом виховує двох синів — 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Новина про те, що акторка наважилася на третю дитину, стала для її багатомільйонної аудиторії надзвичайно приємним та неочікуваним сюрпризом.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка фільму "Диявол носить Prada" Енн Гетевей, яку часто визнають однією з найкраще вдягнених знаменитостей світу, довела, що навіть ікони стилю не застраховані від модних конфузів. Під час престуру в Нью-Йорку акторка випадково одягнула дизайнерський комбінезон задом наперед, проте її реакція лише захопила шанувальників.

Вагітна знаменитість показалась на пляжі на Французькій Рив'єрі.

Крім того, зовнішність Енн Гетевей стала предметом розмов останніми місяцями. Багато хто дивувався, як 43-річна акторка виглядала так юно під час своїх престурів, поки вона не розкрила простий трюк, який використовує для створення ефекту підтяжки обличчя безкоштовно.