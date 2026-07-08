Сказал снимать одежду: известный актер рассказал о ухаживаниях режиссера Виктюка

Украинский актёр, звезда сериала "Подмена" Олег Загородний вспомнил о периоде сотрудничества с украинско-российским режиссёром Романом Виктюком.

Артист признался в интервью Алине Доротюк, что репетировал стихотворение у него в квартире на Тверской и в какой-то момент оказался без одежды.

Олег Загородний о ухаживаниях Виктюка

Олег вспомнил момент знакомства с режиссером. Тогда в Киеве шёл его спектакль "Арлекин" в МЦКМ (Октябрьский). После спектакля актер был очень впечатлен. А Слава Соломка подошел к нему и сказал, что познакомит его с Виктюком.

"Ты почувствовал? Эту энергию между нами? Жду тебя в Москве", — сказал режиссёр, пожав руку Олегу.

Впоследствии Загородний уехал в Россию.

"Ходил домой, репетировал", — вспоминает он.

Алина Доротюк спросила, проявлял ли Роман Виктюк к нему симпатии.

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Олег рассказывает, что однажды у него дома он читал стихотворение, а режиссёр велел ему снять одежду.

"Я стою в одних трусах у него на кухне на Тверской, 4", — говорит актёр.

Роман Виктюк Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Когда Олег понял, что стоит в одном белье, он быстро оделся и ушёл.

Актер подчеркнул, что это не были домогательства со стороны режиссера.

"Он что, меня трогал? Он меня заставлял? Я читал стихотворение", — говорит Загородний.

Через неделю-две после этого случая их сотрудничество закончилось. На одной из репетиций Виктюк резко высказался в адрес другого актёра, а Олег тогда счёл это недопустимым.

Кто такой Роман Виктюк

Роман Григорьевич Виктюк — выдающийся украинский и российский театральный актёр, режиссёр и педагог, Народный артист Украины (2006) и Народный артист России (2009). Он приобрел мировую славу благодаря своему уникальному эпатажному стилю, пластической эстетике спектаклей и смелому новаторству в театральном искусстве.

Виктюк всю жизнь оберегал свою личную жизнь, из-за чего вокруг его личности возникало множество слухов и легенд. Режиссёр был похоронен в родном Львове в соответствии со своей последней волей.

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