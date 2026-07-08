Сказав знімати одяг: відомий актор розповів про залицяння режисера Віктюка

Український актор, зірка серіалу "Підміна" Олег Загородній пригадав період співпраці з україно-російським режисером Романом Віктюком.

Артист зізнався в інтервʼю Аліні Доротюк, що репетирував вірш у нього в квартирі на Тверській та в якийсь момент опинився без одягу.

Олег Загородній про залицяння Віктюка

Олег пригадав момент знайомства з режисером. Тоді в Києві була його вистава "Арлекін" в МЦКМ (Жовтневий). Після вистави актор був дуже вражений. А Слава Соломка підійшов до нього та сказав, що познайомить з Віктюком.

"Ти відчув? Ця енергія між нами? Чекаю тебе в Москві", — сказав режисер після того, як потиснув руку Олегу.

Згодом Загородній поїхав до Росії.

"Ходив додому, репетирував", — пригадує він.

Аліна Доротюк запитала, чи були прояви симпатії з боку Романа Віктюка.

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Олег каже, що одного разу в нього вдома розповідав вірш, а режисер сказав знімати одяг.

"Я стою в одних трусах в нього на кухні на Тверская 4", — каже актор.

Роман Віктюк Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Коли Олег зрозумів, що стоїть в одній білизні, швидко одягнувся та пішов.

Актор наголосив, що це не були домагання з боку режисера.

"Він що мене трогав? Він мене примушував? Я читав вірша", — каже Загородній.

Через тиждень-два після цієї історії їхня співпраця закінчилася. На одній репетиції Віктюк різко висловився в бік іншого актора, а Олег тоді вважав це неприпустимим.

Хто такий Роман Віктюк

Роман Григорович Віктюк — видатний український та російський театральний актор, режисер і педагог, Народний артист України (2006) та Народний артист Росії (2009). Він здобув світову славу завдяки своєму унікальному епатажному стилю, пластичній естетиці вистав та сміливому новаторству в театральному мистецтві.

Віктюк усе життя оберігав свій приватний простір, через що навколо його особистого виникало безліч чуток і легенд. Похований режисер у рідному Львові згідно зі своєю останньою волею.

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