"Нам замыливают глаза": известный актер резко высказался о Зеленском

Украинский актёр Олег Загородний раскритиковал президента Владимира Зеленского, за которого сам и голосовал в 2019 году.

Звезда популярного сериала "Подмена" пришел на интервью к Алине Доротюк.

Загородний раскритиковал Зеленского

Доротюк спросила у артиста, что ему не нравится в украинской власти.

"А что тебе нравится в нашей власти? Я могу так спросить. Все, что говорил Владимир Александрович Зеленский, когда я голосовал за него — и за партию, и за него голосовал и очень верил, что он придет сейчас и сделает все, что обещал. Ведь он не системный человек в плане политики. И он сейчас придет, всё перевернет, всё изменит. Ничего он не перевернул, ничего не изменил", — говорит актер.

Загородний добавил, что доллар только растёт.

"У меня много вопросов. Я не знаю. Я не на его месте. Ему, наверное, сложно. Он оказался заложником различных ситуаций. У него есть понятие дружбы. Не дай Бог мне оказаться на его месте, чтобы стоять перед этими выборами", — отметил Олег.

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Звезда сериала "Подмена" хочет, чтобы хотя бы что-то из обещанного сбылось.

Олег Загородний Фото: Instagram

О "не сбежал"

"Нам замыливают глаза, что "Фламинго" летают, дроны летают. Это всё классно. Но я же считаю, что это не какие-то достижения, это твоя обязанность. Это как сказать, что он не сбежал. То есть? Вы серьёзно? Да он на рабочем месте, он на работе, у него контракт, у него зарплата. Точно так же всё, что он делает, я не считаю это достижением, он должен это делать", — добавил Загородний.

Актер также спросил, а где Гринкевич, что будет дальше с Ермаком.

"И это только основные вопросы. Слава Богу, я не на его месте и не мне приходится отвечать на эти вопросы. А пусть он отвечает, ведь он так щеки дует, когда туда едет, и всегда говорит: "Я и моя команда". Нет, дорогой, не ты и твоя команда, а украинцы, которые дали тебе возможность быть президентом в такой стране, которая борется и не сдается, а не ты", — резюмировал Олег.

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