"Нам замилюють очі": відомий актор різко висловився про Зеленського

Український актор Олег Загородній розкритикував президента Володимира Зеленського, за якого сам і голосував у 2019 році.

Зірка популярного серіалу "Підміна" прийшов на інтервʼю до Аліни Доротюк.

Загородній розкритикував Зеленського

Доротюк спитала в артиста, що йому не подобається в українській владі.

"А що тобі подобається в нашій владі? Я можу так запитати. Все, що казав Володимир Олександрович Зеленський, коли я за нього голосував, і за партію, і за нього голосував і дуже вірив, що він прийде зараз і все зробить, що він казав. Бо він людина не системна в плані політики. І він зараз прийде все переверне, все змінить. Нічого він не перевернув, нічого не змінив", — каже актор.

Загородній додав, що долар тільки зростає.

"В мене багато питань. Я не знаю. Я не на його місці. Йому, напевно, складно. Він заручник там ситуацій різних. У нього є поняття дружби. Не дай Боже мені бути на його місці, щоб поставати перед тими виборами", — зазначив Олег.

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Зірка "Підміни" хоче, щоб хоч щось збулося з обіцяного.

Олег Загородній Фото: Instagram

Про "не втік"

"Нам замилюють очі, що "Фламінго" летять, дрони летять. Це все класно. Але я ж вважаю, що це не якісь досягнення, це твій обовʼязок. Це як кажуть, що він не втік. Тобто? Ви серйозно? Так він на робочому місці, він на роботі, в нього контракт, в нього зарплата. Так само все, що він робить, я не вважаю, що це досягнення, він має це робити", — додав Загородній.

Актор також запитав, а де Гринкевич, що буде далі з Єрмаком.

"І це тільки головні питання. Слава Богу, я не на його місці і не я мушу відповідати на ці питання. А він хай відповідає, бо він дуже щоки дує, коли там їде і завжди каже: "Я і моя команда". Ні, рідненький, не ти і твоя команда, а українці, які дали тобі змогу бути президентом в такій країні, що бореться і не здається, а не ти", — резюмував Олег.

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