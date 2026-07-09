Тому Хэнксу — 70 лет. Как сложилась жизнь "самого доброго человека Голливуда" (фото)
Выдающийся американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист Том Хэнкс считается одной из самых влиятельных и любимых звёзд современного кинематографа. Сегодня, 9 июля, ему исполняется 70 лет.
Фокус рассказывает, чем запомнился актер и как он живет сейчас.
Культовые фильмы и награды
Хэнкс родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд, штат Калифорния. За свою карьеру он стал лауреатом двух премий "Оскар" подряд и покорил сердца миллионов зрителей, создав глубокие и теплые образы. Зрители знают его по фильмам "Форест Гамп", "Зеленая миля", "Код да Винчи" и многим другим.
А его дебют в кино состоялся в семейных и романтических комедиях 1980-х годов (например, в фильме "Великий", который принес имениннику первую номинацию на "Оскар").
Том — один из двух актеров в истории мирового кино, "получивших "Оскар" за лучшую мужскую главную роль два года подряд.
Артист известен своей способностью полностью перевоплощаться на экране, играя как обычных людей в экстремальных обстоятельствах, так и реальных исторических личностей.
Среди других его всемирно известных работ — романтическая комедия "Неспящие в Сиэтле", детективные экранизации романов Дэна Брауна ("Код да Винчи", "Ангелы и демоны"), трагикомедия Стивена Спилберга "Терминал", криминальная драма "Поймай меня, если сможешь", а также легендарная озвучка шерифа Вуди в серии мультфильмов "История игрушек".
Что сейчас с Томом Хэнксом
Сейчас именинник ведет очень активную профессиональную жизнь, совмещая съемки в крупных кинопроектах с продюсерской деятельностью.
- Недавно состоялась премьера анимационного хита "История игрушек 5", где юбиляр, как и прежде, вернулся к озвучиванию главного героя — шерифа Вуди.
- Хэнкс снялся в шпионской комедии Веса Андерсона "Финикийская схема". Кроме того, киностудия Sony официально запланировала на лето 2027 года релиз спортивной драмы "Возвращение", где актер сыграет тренера по бейсболу.
- Также ведется активная работа над продолжением военно-морского хита Apple TV+ — фильма "Грейхаунд", съемки которого проходят в Австралии.
- А в мае 2026 года состоялась премьера масштабного документального сериала "Вторая мировая война с Томом Хэнксом", где он выступил в роли рассказчика и исполнительного продюсера. Также выйдет второй сезон природоведческого проекта "Америка", где Том читает закадровый текст.
Личная жизнь и семья
Актера часто называют "самым верным мужем Голливуда", и он продолжает подтверждать этот статус.
В апреле 2026 года Хэнкс и его жена, актриса и певица Рита Уилсон, отпраздновали 38-ю годовщину свадьбы. Пара часто появляется вместе на красных дорожках.
Уилсон говорила, что их главный секрет — это ежедневные совместные разговоры, умение много смеяться вместе и правило "никогда не ложиться спать в ссоре".
У голливудского актера четверо взрослых детей. Сын Колин и дочь Элизабет — от первого брака с Самантой Льюис. Сыновья Честер (Чет) и Трумэн — общие дети с Ритой. У супругов также трое внуков.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Том Хэнкс поразил жителей Сиднея, когда его заметили в метро в час пик.
- Актер никогда не поддерживал Дональда Трампа, а в свое время публично выступил в поддержку Джо Байдена, кандидата от демократов, которому нынешний президент проиграл выборы 2016 года.
Ранее Фокус писал о том, почему Генкс в кино практически всегда играет злодеев.