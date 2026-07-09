Тому Хэнксу — 70 лет. Как сложилась жизнь "самого доброго человека Голливуда" (фото)

Выдающийся американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист Том Хэнкс считается одной из самых влиятельных и любимых звёзд современного кинематографа. Сегодня, 9 июля, ему исполняется 70 лет.

Фокус рассказывает, чем запомнился актер и как он живет сейчас.

Культовые фильмы и награды

Хэнкс родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд, штат Калифорния. За свою карьеру он стал лауреатом двух премий "Оскар" подряд и покорил сердца миллионов зрителей, создав глубокие и теплые образы. Зрители знают его по фильмам "Форест Гамп", "Зеленая миля", "Код да Винчи" и многим другим.

А его дебют в кино состоялся в семейных и романтических комедиях 1980-х годов (например, в фильме "Великий", который принес имениннику первую номинацию на "Оскар").

Том — один из двух актеров в истории мирового кино, "получивших "Оскар" за лучшую мужскую главную роль два года подряд.

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Артист известен своей способностью полностью перевоплощаться на экране, играя как обычных людей в экстремальных обстоятельствах, так и реальных исторических личностей.

Том Хэнкс Фото: Кадр из фильма "Мужчина по имени Отто" / фото Sony Pictures

Среди других его всемирно известных работ — романтическая комедия "Неспящие в Сиэтле", детективные экранизации романов Дэна Брауна ("Код да Винчи", "Ангелы и демоны"), трагикомедия Стивена Спилберга "Терминал", криминальная драма "Поймай меня, если сможешь", а также легендарная озвучка шерифа Вуди в серии мультфильмов "История игрушек".

Тома Хэнкса недавно заметили в метро Фото: Facebook

Что сейчас с Томом Хэнксом

Сейчас именинник ведет очень активную профессиональную жизнь, совмещая съемки в крупных кинопроектах с продюсерской деятельностью.

Недавно состоялась премьера анимационного хита "История игрушек 5", где юбиляр, как и прежде, вернулся к озвучиванию главного героя — шерифа Вуди.

Хэнкс снялся в шпионской комедии Веса Андерсона "Финикийская схема". Кроме того, киностудия Sony официально запланировала на лето 2027 года релиз спортивной драмы "Возвращение", где актер сыграет тренера по бейсболу.

Также ведется активная работа над продолжением военно-морского хита Apple TV+ — фильма "Грейхаунд", съемки которого проходят в Австралии.

А в мае 2026 года состоялась премьера масштабного документального сериала "Вторая мировая война с Томом Хэнксом", где он выступил в роли рассказчика и исполнительного продюсера. Также выйдет второй сезон природоведческого проекта "Америка", где Том читает закадровый текст.

Том Хэнкс с сыном Фото: Instagram

Личная жизнь и семья

Актера часто называют "самым верным мужем Голливуда", и он продолжает подтверждать этот статус.

В апреле 2026 года Хэнкс и его жена, актриса и певица Рита Уилсон, отпраздновали 38-ю годовщину свадьбы. Пара часто появляется вместе на красных дорожках.

Уилсон говорила, что их главный секрет — это ежедневные совместные разговоры, умение много смеяться вместе и правило "никогда не ложиться спать в ссоре".

Том Хэнкс с женой Фото: Rita Wilson/instagram

У голливудского актера четверо взрослых детей. Сын Колин и дочь Элизабет — от первого брака с Самантой Льюис. Сыновья Честер (Чет) и Трумэн — общие дети с Ритой. У супругов также трое внуков.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Хэнкс поразил жителей Сиднея, когда его заметили в метро в час пик.

Актер никогда не поддерживал Дональда Трампа, а в свое время публично выступил в поддержку Джо Байдена, кандидата от демократов, которому нынешний президент проиграл выборы 2016 года.

Ранее Фокус писал о том, почему Генкс в кино практически всегда играет злодеев.