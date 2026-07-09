Тому Генксу — 70. Як склалося життя "найдобрішого чоловіка Голлівуду" (фото)

Видатний американський актор, продюсер, режисер та сценарист Том Генкс визнаний однією з найвпливовіших та найулюбленіших зірок сучасного кінематографа. Сьогодні, 9 липня, йому виповнюється 70 років.

Фокус з цієї нагоди розповідає, чим запамʼятався актор та як зараз живе.

Культові фільми та нагороди

Генкс народився 9 липня 1956 року в місті Конкорд, штат Каліфорнія. За свою кар'єру він став лауреатом двох премій "Оскар" поспіль та завоював серця мільйонів глядачів після створення глибоких та теплих образів. Люди знають його за "Форестом Гампом", "Зеленою милею", "Кодом да Вінчі" і не тільки.

А старт у кіно відбувся в сімейних та романтичних комедіях 1980-х років (наприклад, фільм "Великий", який приніс імениннику першу номінацію на "Оскар").

Том — один з двох акторів в історії світового кіно, хто отримував "Оскар" за найкращу головну чоловічу роль два роки поспіль.

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Артист відомий своєю здатністю повністю перевтілюватися на екрані, граючи як звичайних людей у надзвичайних обставинах, так і реальних історичних постатей.

Том Генкс Фото: Кадр із фільму "Чоловік на ім’я Отто" / фото Sony Pictures

Серед інших його всесвітньо відомих робіт — романтична комедія "Несплячі в Сіетлі", детективні екранізації романів Дена Брауна ("Код да Вінчі", "Ангели і Демони"), трагікомедія Стівена Спілберга "Термінал", кримінальна драма "Злови мене, якщо зможеш", а також легендарне озвучування шерифа Вуді у серії мультфільмів "Історія іграшок".

Тома Генкса нещодавно помітили в метро Фото: Facebook

Що зараз з Томом Генксом

Зараз іменинник веде дуже активне професійне життя, поєднуючи зйомки у масштабних кінопроєктах з продюсуванням.

Нещодавно відбулася прем'єра анімаційного хіта "Історія іграшок 5", де ювіляр традиційно повернувся до озвучування головного героя — шерифа Вуді.

Генкс знявся у шпигунській комедії Веса Андерсона "Фінікійська схема". Крім того, кіностудія Sony офіційно запланувала на літо 2027 року реліз спортивної драми "Повернення", де актор зіграє тренера з бейсболу.

Також ведеться активна робота над продовженням військово-морського хіта Apple TV+ — фільму "Грейгаунд", зйомки якого проходять в Австралії.

А у травні 2026 року відбулася прем'єра масштабного документального серіалу "Друга світова війна з Томом Генксом", де він виступив оповідачем та виконавчим продюсером. Також буде другий сезон природничого проєкту "Америка", де Том читає закадровий текст.

Том Генкс із сином Фото: Instagram

Особисте життя та родина

Актора часто називають "найвірнішим чоловіком Голлівуду", і він продовжує підтверджувати цей статус.

У квітні 2026 року Генкс та його дружина, акторка й співачка Ріта Вілсон, відсвяткували 38-му річницю шлюбу. Пара часто з'являється разом на червоних доріжках.

Вілсон казала, що їхній головний секрет — це щоденні спільні розмови, вміння багато сміятися разом і правило "ніколи не лягати спати сердитими".

Том Генкс з дружиною Фото: Rita Wilson/instagram

У голлівудського актора четверо дорослих дітей. Син Колін та донька Елізабет — від першого шлюбу із Самантою Льюїс. Сини Честер (Чет) та Трумен — спільні діти з Рітою. Подружжя також має трьох онуків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Генкс шокував мешканців Сіднея, коли його помітили в метро в годину пік.

Актор ніколи не підтримував Дональда Трампа, а свого часу публічно виступив за Джо Байдена, кандидата від демократів, якому нинішній президент програв вибори 2016-го.

Раніше Фокус писав, чому Генкс у кіно практично ніколи грає поганих хлопців.